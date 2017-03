"Estem decebuts": Rodrigo de la Fuente analitza la desfeta del Barça Lassa

Rodrigo de la Fuente, mànager general del Barça Lassa de bàsquet, ha analitzat el fracàs de l'equip a l'Eurolliga. "Estem decebuts per la manera en què hem arribat a aquest punt en què l'equip ha quedat fora de l'Eurolliga. L'anàlisi l'hem de fer quan acabi la temporada perquè encara queden molts partits. El més important és que l'equip es prepari per als partits que queden i arribar bé a l'última fase de la temporada", ha analitzat.

"Estem mirant el futur de l'equip, però és molt important el present. Encara queda un títol molt important, que és la Lliga Endesa, i tenim moltes possibilitats. Hem de mirar el futur, però sense oblidar el present", ha afegit l'exjugador.

"La nostra idea és que Bartzokas sigui l'entrenador. Sempre ha tingut el nostre suport, però no ha tingut sort des que va arribar. La confiança que tenim en l'entrenador és total", ha avançat De la Fuente.

"Al final de la temporada traurem conclusions, però ha quedat clar que la nova Eurolliga és una competició diferent. Té més partits i més exigència. A molts dels equips de l'ACB els ha afectat i hem de canviar alguna cosa de plantejament. És un aprenentatge per a nosaltres. La nostra idea quan vam començar el projecte era construir un equip guanyador, però això no es fa en un any. Hem de pensar què ha passat i aprendre", ha dit.

Segons De la Fuente, "hem de mirar per cap on va el bàsquet, amb jugadors de talent, però amb molt físic ja que el temps de recuperació baixa".

Navarro: "Un dels anys més difícils"

"He de dir que ha estat una temporada complicada per a nosaltres. Crec que aquest ha estat un dels anys més difícils en tota la meva carrera. És difícil, però suposo que serà encara més difícil quan veiem que en menys d'un mes, els millors vuit equips estaran lluitant en els 'play-off' i no hi serem. És estrany, p erò cal admetre que no hem jugat al mateix nivell que els vuit millors equips de la competició i ara, hem de millorar el nostre joc, la nostra imatge en la competició i acabar la temporada forts, lluitant per la Lliga Endesa", ha reconegut Joan Carles Navarro en un blog de l'Eurolliga.