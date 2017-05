Nacho Rodríguez: "La secció de bàsquet no ha estat a l'alçada"

Després de quedar eliminat a València, Georgios Bartzokas ha analitzat el partit en roda de premsa. "Hem d'estar orgullosos perquè ho hem donat tot. Tinc la consciència tranquil·la", ha dit el grec.

Nacho Rodríguez, mànager de gestió, també ha dit la seva. "En nom de la secció i del club, demano disculpes a tots els seguidors del Barça. La secció no ha estat a l'alçada. La temporada ha estat decepcionant, frustrant i molt dolenta. No hi ha excuses. Som tots responsables. No hem estat a l'alçada de la samarreta del Barça. Anem a treballar molt dur per recuperar el prestigi i la imatge que sempre ha tingut el club i construir un equip competitiu", ha dit.

"Estem analitzant l'equip i en les pròximes setmanes construirem l'equip i la secció. Garanteixo un major compromís, una major disciplina i una major professionalitat", ha afegit l'exjugador, que no ha assegurat la continuïtat de Bartzokas. "Té dos anys de contracte i en les pròximes setmanes ho analitzarem", ha recordat.

Degradat de mànager general a mànager esportiu, Rodrigo de la Fuente no ha fet declaracions.