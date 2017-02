Signes dels temps a Nova Orleans: la crònica de l'All Star

En la ciutat de la música era evident que aquesta havia d’aparèixer a escena durant el partit de les estrelles en el 66è All-Star de la NBA. Liderats per la bateria de l’omnipresent Questlove, The Roots van fer de mestres de cerimònies, enllaçant amb actuacions com la del pianista local Jon Batiste o la del polifacètic John Legend, atracció de la mitja part. Tots músics que abracen la tradició però que ens porten al present, a diferència de l’últim All-Star a la mateixa ciutat, l’any 2014, quan van actuar llegendes com Dr. John.

A la pista, curiosament, també es feia més evident que mai un relleu generacional. L’estrella local dels Pelicans, Anthony Davis, va batre el rècord anotador individual de l’All-Star fent 52 punts, i el seu Oest va derrotar l’Est per 192-182, també un rècord de punts totals anotats (374).

La Conferència Oest s'endú un All-Star molt anotador (192-182)

L’evolució del partit ha arribat a un extrem que s’intueix difícil de solucionar. Els jugadors no tenen ganes ni de defensar ni de lesionar-se, i la competitivitat es veu reduïda a ratxes de joc esporàdiques i a finals de partit ajustats. Una dinàmica difícil de pair per als aficionats dels anys 80 i 90, acostumats a llegendes com Jordan, Bird, Magic i Isiah Thomas, competidors obsessius. Però el joc actual també permet veure jugadors amb un atractiu diferent, amb unes característiques inimaginables fa vint anys. Davis, un aler-pivot de 23 anys i 2,12 cm, té un joc completíssim i un cos que li permeten dominar tot i la seva joventut. El mateix passa amb el grec Giannis Antetokounmpo, un base-aler de 22 anys i 2,10 cm que va anotar 30 punts i que no té límits. A banda d’ells, l’atracció va ser Westbrook -41 punts en 20 minuts- i el seu alley-hoop amb el seu excompany i examic Kevin Durant, celebrada pel seu equip i pel públic, que, en tot cas, va marxar content. Un altre signe dels temps.