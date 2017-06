"És l’entrenador ideal": l'Spar Citylift Girona renova Eric Surís

L' Spar Citylift Girona ha anunciat la renovació de l'entrenador Eric Surís una temporada més. "Estic molt content de seguir al projecte de l’Uni una temporada més. Espero la nova temporada amb il·lusió i amb un sentiment d’autoexigència per construir un equip que segueixi lluitant per totes les competicions com ho ha fet els darrers anys", ha dit el tècnic.

"La temporada passada va demostrar que és l’entrenador ideal per a nosaltres, tenim la mateixa visió del bàsquet. La sintonia entre el club i l’entrenador és total", ha opinat Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona.

El club va anunciar fa uns dies els fitxatges de Nicole Romeo, Maria Conde, Magali Mendy, Shante Evans i Nadia Colhado. A més, el club va oficialitzar les renovacions de Rosó Buch, Helena Oma i Kristina Alminaite. L'entitat treballa per cobrir la plaça d'extracomunitària que encara té lliure.

Colhado, que actualment es troba disputant la WNBA amb les Atlanta Dream, ha estat la MVP de la Lliga Femenina amb l'IDK Gipuzkoa, on ha assegurat 16,5 punts i 9,3 rebots per partit. La seva parella interior serà Evans, una aler pivot que arriba a Girona procedent d'Eslovènia.

Després del seu pas per la Universitat de Florida State i de ser convocada per la selecció espanyola, Conde debutarà a la Lliga Femenina. Romeo i Mendy intentaran minimitzar la retirada de Noemí Jordana.

L’equip català va perdre fa uns dies el tercer i definitiu partit de la final de la Lliga Femenina contra un Perfumerías Avenida amb un potencial econòmic més elevat. El conjunt de Salamanca va tancar la temporada amb un triple històric: Supercopa, Copa de la Reina i Lliga.