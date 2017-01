Tercera alegria per a un ICL Manresa que no tira la tovallola

L’ICL Manresa va superar el Reial Betis Energía Plus (91-86) i va sumar la tercera victòria de la temporada. L’equip català va arribar a tenir una renda de 23 punts, però va patir per assegurar el triomf contra un rival que mai es va rendir. Pere Tomàs, que va anotar 5 dels seus 20 punts en l’últim minut, va ser clau. L’aler mallorquí, a més, va forçar 8 faltes personals i va acabar amb 30 de valoració.

Els primers 15 minuts de l’ICL Manresa van ser brillants. Animat pels seus bons percentatges de tir i impulsat per un ritme atrevit, l’equip català va anotar 43 punts i va aconseguir una renda de 23 punts (43-20). El rival va reaccionar en una recta final del segon període en què va sumar 17 punts en 5 minuts. El Reial Betis Energía Plus no es va aturar i va aconseguir capgirar el marcador a quatre minuts del final (79-80). El conjunt del Bages va saber mantenir la concentració i es va mostrar més fiable en una recta final farcida de nervis.

"Estic content amb la resposta i la lluita de l’equip" Ibon Navarro Entrenador de l'ICL Manresa

“Estic content amb la resposta i la lluita de l’equip, que s’ha sobreposat a coses que ens haurien pogut provocar trampes mentals. Els jugadors han sabut fer front a un rival que ens ha generat molts problemes. L’equip ha sabut patir i jugar amb tranquil·litat. Començar amb bones sensacions ens ha ajudat”, va resumir Ibon Navarro. El tècnic de l’ICL Manresa va poder comptar amb Patrik Auda, que després de set setmanes de baixa va reaparèixer amb 16 punts i algunes accions clau en defensa. “Quan el pitjor atac de la Lliga Endesa t’anota 91 punts és que alguna cosa no hem fet bé. Hi ha jugadors meus que no entenen el que significa jugar a Manresa”, va dir Zan Tabak.

La Penya es deixa remuntar (94-88)

El Divina Seguros Joventut va malbaratar una bona oportunitat d’aconseguir la victòria a la pista del Montakit Fuenlabrada (94-88). La Penya tenia el triomf a la butxaca quan dominava el partit per nou punts de diferència, però l’angoixa de la seva situació classificatòria va col·lapsar l’equip verd-i-negre. Quan el partit estava empatat a 80, Terry Smith va fallar un triple que hauria evitat la pròrroga. El conjunt local va ser molt superior en el temps extra (14-8).

Jerome Jordan (16 punts i 8 rebots), Sergi Vidal (14 punts, 4 rebots i 4 assistències) i Alberto Abalde (13 punts i 8 rebots) van ser alguns dels jugadors més destacats d’una Penya que comparteix amb el Rio Natura Monbus Obradoiro la penúltima posició de la classificació. El Montakit Fuenlabrada va aconseguir la seva cinquena victòria en els últims sis partits. L’equip madrileny va acabar els quaranta minuts reglamentaris amb 80 punts, conseqüència dels 20 que va anotar en cadascun dels quatre períodes. Aquesta coincidència anotadora tan sols s’havia donat en dues ocasions a la Lliga Endesa. La primera, la temporada 2002-2003, quan el Ricoh Manresa va derrotar el Casademont Girona per 84-57 després d’anotar exactament 21 punts en cada període. La segona, en la campanya 2015-2016, quan el Dominion Bilbao Basket va caure per 72-73 contra el CAI Saragossa clavant també la puntuació parcial a parcial: 18 punts cada 10 minuts.

El Barça Lassa recupera Diagné

El Barça Lassa, que no va tenir partit aquest cap de setmana, va arribar ahir a un acord amb el Club Baloncesto Fuenlabrada per recuperar Moussa Diagné, pivot que estava cedit a l’equip madrileny. “Esperem que ens aporti intensitat quan surti a pista i també en els entrenaments. Amb la seva capacitat d’intimidació complementem el joc interior de l’equip amb un jugador que no necessita un període d’adaptació, ja que coneix el club, la Lliga i la ciutat”, opina Rodrigo de la Fuente, mànager esportiu.