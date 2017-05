Tyrese Rice: “Quan les coses no rutllen, és dur dormir a les nits”

Acaba de fer 30 anys i escolta Jay-Z, però la vida de Tyrese Rice no és com la d’altres joves nord-americans. Els tatuatges que llueix (“No sé quants en tinc, potser 40”) repassen alguns dels capítols més destacats de la seva vida. Dues de les marques recorden un parell de persones molt especials, una tieta i un entrenador d’institut, que van morir abans d’hora.

L’equip va perdre dissabte a València. Quin regust li va quedar?

És una mala notícia. Vam perdre un partit de play-off i ara tenim l’obligació de guanyar dijous per allargar la temporada. Necessitem mantenir-nos concentrats i positius, entendre que hem d’estar preparats per lluitar durant 40 minuts a la nostra pista.

Què han de millorar per tenir opcions?

Crec que els hem d’atacar de manera més directa. Ells són molt bons en defensa i al primer partit ens van crear molts problemes. Hem de ser molt intel·ligents llegint les situacions dels bloquejos directes i la seva activitat defensiva. L’única manera de jugar contra ells és ser agressius.

Els aficionats estan espantats i preocupats. Quin ambient espera dijous?

Honestament, no en tinc ni idea. Els necessitem i espero que vinguin a animar-nos tant com puguin perquè estem tenint una temporada amb molts problemes.

Com és la seva relació amb els seguidors? ¿No té la sensació que s’ha refredat una mica?

Sí, crec que sí. És una temporada difícil, les coses no han funcionat com esperàvem i necessitem millorar molt, però els bons aficionats són els que hi són a les verdes i a les madures, quan les coses van bé i quan no. Nosaltres necessitem que estiguin amb nosaltres.

Aquesta temporada encara té solució?

Tenim el partit de dijous per mantenir-nos vius. No és la fi del món. Es tracta de fer un bon partit que ens permeti tornar a València i tenir la possibilitat de seguir avançant. Tots els que formem part de l’equip hem viscut situacions com aquesta en el passat, partits que has de guanyar o te’n vas cap a casa. No és nou per a nosaltres. La clau és afrontar el partit amb la confiança necessària i preparar-lo bé per seguir avançant.

L’equip ha tingut moltes lesions, però això ho explica tot?

No, en absolut. Tenim 12 o 13 jugadors per afrontar cada partit. No pots utilitzar d’excusa les coses que no pots controlar. Quan un jugador cau, un altre intenta reemplaçar-lo tan bé com pot. La gent s’esforça molt en els entrenaments i en els partits. És dur perdre jugadors i ens afecta, però competirem amb la gent que siguem.

Vostè va arribar aquí com al líder del projecte. Com es conviu amb això? Li genera una pressió afegida?

No, quan jugo a bàsquet no sento cap pressió. Em preparo a l’estiu i m’entreno dur cada dia per estar preparat per combatre totes les situacions que arribaran durant la temporada. No sento cap pressió i espero que els meus companys tampoc. Es tracta de sortir a la pista i fer les mateixes coses que fem als entrenaments. I conviure amb els resultats.

¿Però pot dormir a les nits o dona voltes a com millorar la situació?

No dormo mai a la nit [riu]: els entrenadors ja ho saben. Intento entretenir-me amb alguna cosa mentre busco solucions i dono voltes a les coses per veure com puc ajudar més. Quan les coses no rutllen, és dur dormir a les nits.

Què li demana Georgios Bartzokas?

El mateix que a tots, no capficar-me en els aspectes mentals, entendre què és el que l’equip necessita i jugar dur. Quan dones tot el que pots, pots tornar a casa i sentir-te bé.

Algunes vegades l’entrenador sembla superat, i els jugadors, sense esma. Què es pot fer per canviar la percepció?

Tot té a veure amb la confiança. Primer en un mateix i després en l’equip. Hem de fer tot el que estigui al nostre abast per ajudar l’equip.

Què els falta per competir al nivell dels equips de la final four de l’Eurolliga?

Tots els jugadors volen guanyar títols, però tan sols uns pocs equips ho aconsegueixen. Hi ha coses que no pots controlar, però la clau és l’autoexigència, tenir el desig de fer tot el que sigui necessari.

A vostè li queda un any de contracte a Can Barça, el complirà?

No tinc pensat marxar enlloc. Si depèn de mi al 100%, seré aquí la pròxima temporada. Em sento molt bé aquí i vull guanyar-hi títols: crec que és un lloc genial per fer coses interessants.