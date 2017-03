Tyrese Rice, líder busca vareta màgica

El Barça Lassa rep aquest divendres (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) el CSKA de Moscou. L’equip rus és el vigent campió i un dels grans favorits al títol de l’Eurolliga, però ha perdut els últims quatre partits fora de casa. Conscient de la importància anímica de l’enfrontament, Georgios Bartzokas es va reunir fa uns dies amb Tyrese Rice per intentar recuperar la millor versió del líder del conjunt blaugrana. “Vam parlar del seu rendiment i de la seva creació de joc. Li vaig demanar que fos més creatiu en l’estil de jugar. Va reaccionar de manera fantàstica, intentant ajustar-se de manera diferent als seus companys. No em preocupen les seves estadístiques. No faig servir les xifres per avaluar el rendiment dels jugadors sinó que em guio per les sensacions i per com executen el pla de partit que definim”, confessa l’entrenador grec.

Bartzokas creu que el base de Richmond està pagant ara el sobreesforç del primer tram de la temporada. “El Tyrese ha jugat més que cap altre company, sobretot en el moment en què teníem més baixes per lesions. La càrrega de l’equip va caure sobre seu i no s’ha perdut cap partit. És impossible que un jugador mantingui el mateix estat de forma durant tota la temporada, especialment amb aquest nou format de l’Eurolliga”, diu.

Els enigmàtics missatges de Rice a Twitter no preocupen el tècnic del Barça Lassa. “Intento evitar les xarxes socials, perquè s’han convertit en una bogeria. Sembla que hem d’analitzar cada vegada que algú escriu alguna cosa. L’únic que sé és que ell va dir que si depengués d’ell voldria quedar-se en aquest club per sempre. Això es pot analitzar de maneres diferents i cadascú pot pensar el que vulgui. Jo entenc que ell està content aquí i vol seguir-hi tant de temps com pugui. Tot i que tinguem problemes, aquest és un gran club, una gran ciutat i un gran entorn on estar”, opina Bartzokas.

Tot i haver perdut dos dels últims tres partits, l’entrenador creu que l’equip blaugrana està jugant molt millor que fa dos mesos. “La pressió que tenim al Barça ens pot fer pensar en altres coses que no són substancials. Jo intento centrar-me en el joc i en el bàsquet, que és la meva prioritat. Les pèrdues de pilota són una errada que ens està penalitzant molt, però em vull centrar a analitzar com juguem. Crec que estem fent un bon bàsquet, però ens falta estabilitat. Tenim moments brillants, però no trobem la regularitat i ens costa tancar els partits. Quan tens una plantilla que va variant tant, amb jugadors que van i venen, és difícil trobar una bona química”, analitza.

Bartzokas està content dels últims entrenaments que ha fet l’equip per preparar el partit contra el CSKA i va destacar la col·laboració de joves com Stefan Peno, Rodions Kurucs i Aleix Font.