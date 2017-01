L'Uni Girona posa a la venda les entrades per a la Copa de la Reina de bàsquet

260x366 Mima Coulibaly / FEB Mima Coulibaly / FEB

L' Uni Girona ha posat a la venda aquest dijous les entrades per a la Copa de la Reina, que es disputarà des del divendres 10 fins al diumenge 12 de febrer. L'abonament per als tres dies tindrà un preu de 28 euros (32 euros si es compra a taquilla). Les entrades per a un dia es vendran a 15 euros (18 euros se es compren a taquilla).

Els abonats de l' Uni Girona tindran un preu especial de 15 euros. A més, comptaran amb la possibilitat d'adquirir dos abonaments extra al mateix preu reduït.

El club gironí ha anunciat que Mima Coulibaly ha arribat a un acord fins a final de temporada. Pendent encara de rebre el vist-i-plau de la Federació Espanyola (FEB) per poder jugar el partit de diumenge contra l'Al-Qazeres a Fontajau, la maliana s’incorporarà divendres als entrenaments de l’equip d’ Eric Surís.

Coulibaly va arribar a l'Spar Citylift Girona l’octubre de 2015 amb la temporada ja començada i es va convertir en una de les jugadores més destacades de l’equip, convertint-se en la MVP de la final de Lliga Femenina. La jugadora ha tingut una mitjana de 10,4 punts i 8.5 rebots a la lliga turca.