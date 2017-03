Victòria blaugrana sense rastre de brots verds

A 100 metres del lloc on el barcelonisme va viure dimecres una de les nits més memorables de la seva història, el Barça Lassa de bàsquet va suar ahir per aconseguir un triomf gris contra un dels cuers de l’Eurolliga, l’Unics Kazan (70-62). Aconseguida sense cap dels adjectius que van acompanyar la classificació de l’equip de futbol, la victòria es va viure en família. Farts de patir, els aficionats culers han dimitit i tan sols 3.681 espectadors van veure el partit en directe. El que més els va entretenir va ser la batucada del descans.

A l’espera d’algun brot verd amb què il·lusionar-se, el Barça Lassa va obtenir un triomf que li va permetre estalviar-se els xiulets i els mocadors, però que difícilment servirà com a punt d’inflexió d’un equip que continua apàtic, sense esma, ànima ni confiança. Encara sense Justin Doellman ni Joan Carles Navarro, Georgios Bartzokas va intentar dosificar la càrrega física dels seus jugadors. Cap d’ells va arribar als 25 minuts.

Tot i tenir la baixa de Keith Langford, el jugador més valorat de la competició, i compartir amb l’Emporio Armani de Milà l’última posició de la classificació, l’Unics Kazan no va competir malament al Palau Blaugrana, on el Barça Lassa va trigar a obrir una escletxa sòlida. Amb els seus 28 anys, l’andorrà Quino Colom ha trobat una interessant maduresa. Sempre pren la decisió correcta i sempre aconsegueix que els seus companys la prenguin. Aquest estiu no seria estrany veure’l a la selecció espanyola.

Misèries ofensives

Com si el partit fos un All-Star de la NBA, els primers minuts es van jugar sense defenses. Els jugadors acompanyaven els rivals, però poca cosa més. De fer-los nosa, ni parlar-ne. El Barça Lassa ho va aprofitar per anotar 17 punts en uns primers sis minuts en què va arribar a tenir una renda de set punts. Quan la situació es va normalitzar, l’equip blaugrana va tornar a les mateixes misèries ofensives de sempre i l’Unics Kazan va capgirar el marcador (38-41).

La reacció local va arribar en uns últims 15 minuts en què al rival rus li van començar a fallar les forces i, com a conseqüència, l’encert. El conjunt culer, que aquesta vegada va controlar millor les pèrdues de pilota, va arribar a tenir un avantatge de 14 punts al Palau Blaugrana, però ni tan sols això li va servir per assegurar-se una victòria tranquil·la contra un Unics Kazan que mai es va deixar anar.