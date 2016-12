Jordi Villacampa deixarà la presidència de la Penya al març

260x366 Armando Nieto i Jordi Villacampa / Divina Seguros Joventut Armando Nieto i Jordi Villacampa / Divina Seguros Joventut

Jordi Villacampa, president del Divina Seguros Joventut des del 1999, deixarà el càrrec al març. Ho va anunciar durant la junta d’accionistes, en què va fer un balanç de la delicada situació econòmica per la qual passa l’entitat. De fet, Villacampa va explicar que la seva intenció era plegar aquest mateix mes de desembre, però que els accionistes li van demanar que seguís uns mesos per mirar de tancar els acords econòmics que han d’evitar la desaparició de la Penya.

El principal problema és el deute amb Hisenda, que, segons Villacampa, ja està renegociat. “N’hem abonat la major part i, per a la resta, tenim un acord per pagar en vuit anys”, explicava. Assegura també que ja s’han venut els terrenys de Pomar i que, dels ingressos obtinguts, 490.000 euros són per a Hisenda. Villacampa, que avui serà a la llotja de l’Olímpic per veure el partit contra el Saragossa (20.00 h), va assegurar que “ni s’ha arribat ni s’arribarà a cap acord” amb el propietari de l’Espanyol, Chen Yansheng, per vendre-li el club.