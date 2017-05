Els Warriors escombren els Spurs i deixen Pau Gasol sense les finals de la NBA

El base Stephen Curry i l'aler Kevin Durant s'han aliat per aconseguir 65 punts i els Warriors de Golden State han superat a domicili 115-129 els Spurs de San Antonio de Pau Gasol en el quart partit de sèrie de les finals de la Conferència Oest. Així, els Warriors han escombrat els Spurs per 4-0 al millor de set i deixen Pau Gasol sense les finals de la NBA.

Els Warriors, que segueixen invictes en la competició dels 'play-off' amb marca perfecta de 12-0, jugaran per tercera temporada consecutiva les finals de la NBA. Sense l'aler estrella dels Spurs, Kawhi Leonard, que no ha pogut jugar el tercer partit consecutiu de l'eliminatòria, els Warriors han controlat sempre el marcador i mai han donat opció a l'equip texà de lluitar pel triomf.

El màxim encistellador dels Spurs ha estat l'escorta-aler reserva Kyle Anderson que ha aportat 20 punts, mentre que el veterà escorta argentí Manu Ginóbili, que hauria pogut jugar l'últim partit com a professional a la NBA, ha sortit de titular i ha aconseguit 15 punts. Per la seva banda, Pau Gasol, que no ha pogut veure complert el seu objectiu de tornar a una final de la NBA en la seva primera temporada amb els Spurs, ha aconseguit 14 punts i 9 rebots.