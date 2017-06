Els Warriors de Kevin Durant, inabastables (129-120)

Els Cavs no han pogut allargar més la final i han perdut a l'Oracle Arena, on els Golden State Warriors s'han proclamat campions de la NBA (129-120). Segon anell en tres temporades per a un equip inabastable per als rivals que tan sols ha perdut un partit durant tots els 'play-off' (16-1).

¡Los Warriors son los nuevos campeones de la NBA! Un equipo increíble e inolvidable. Merecidos ganadores. #TheFinalsNBA pic.twitter.com/8kuDnIiPke — NBA en Movistar+ (@nbaplus) 13 de junio de 2017

Kevin Durant (39 punts, 7 rebots i 5 assistències), Stephen Curry (34 punts) i Andre Iguodala (20 punts) han tingut un paper destacat en els Warriors. L'aler, que ha estat designat com a MVP, ha superat els 30 punts en els cinc partits de les finals i s'ha convertit en el factor desequilibrant entre dos equips meravellosos.

LeBron James (41 punts i 13 rebots), Kyrie Irving (26) i JR Smith (25 punts amb 7 triples) han estat els millors d'uns Cavs que han estat a prop de remuntar un desavantatge de 17 punts. Tot i el seu coratge, la seva defensa no ha estat al nivell necessari. Els campions del 2016 han acabat exhaustos.

540x306 Stephen Curry / EFE Stephen Curry / EFE

Els Cavs han començat bé el cinquè partit, on han arribat a tenir un avantatge de 8 punts (12-20), però els Warriors han aconseguit capgirar el partit i arribar al descans amb 71 punts anotats (71-60). Els seus recursos ofensius han estat inabastables.