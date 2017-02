Els Wolves negocien amb els Knicks el traspàs de Ricky Rubio

Els New York Knicks negocien amb els Minnesota Timberwolves el traspàs de Ricky Rubio. El termini per tancar l'operació, que ha d'incloure Derrick Rose, finalitza aquest dijous a les 21 hores.

El base català té una mitjana de 8,9 punts i 8,4 assistències en 32,1 minuts de joc. Els Wolves ocupen la 13a posició de la Conferència Oest (22-35), mentre que els Knicks són 12ens a la Conferència Est (23-34).

Minnesota's Ricky Rubio remains a significant target for the Knicks today, league sources tell @TheVertical. — Adrian Wojnarowski (@WojVerticalNBA) 23 de febrer de 2017

"Des de la distància a vegades només es veuen les coses negatives. Hi ha aspectes del meu joc que no apareixen a les estadístiques. Jo em sento un líder, una persona important a l’equip. Els companys em respecten i em valoren. Als Estats Units em poden veure en el dia a dia i aquí, per la diferència horària i la distància, costa més", va assegurar Rubio en una entrevista que l'ARA va publicar el passat mes de maig.