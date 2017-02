Recuperat de l’ensurt de dijous, el Reial Madrid intentarà aquest dissabte (18.30hores, #0) classificar-se per disputar la seva setena final de la Copa del Rei en les últimes vuit temporades. El rival serà el Baskonia. El MoraBanc Andorra, en canvi, haurà de veure la semifinal com a espectador després que una polèmica decisió va deixar l’equip fora de la semifinal. Els àrbitres del partit de quarts de final (Daniel Hierrezuelo, Carlos Peruga i Francisco José Araña) no van veure com el menorquí Sergi Llull trepitjava la línia del mig del camp abans d’assistir Anthony Randolph en l’acció que va enviar el partit a la pròrroga.

Les aficions de set equips, totes menys la del Reial Madrid, es van unir ahir per criticar l’errada arbitral amb un càntic ( “Era campo atrás, era campo atrás” ) que es va anar repetint durant tota la tarda al Fernando Buesa Arena. La tonada, composta durant la nit anterior pels bars de Vitòria, s’ha convertit en l’himne del torneig.

Pablo Laso, entrenador de l’equip blanc, no va tenir problemes a reconèixer l’errada arbitral. “He vist la jugada i era camp enrere, però també és veritat que en aquell moment ningú va protestar l’acció”, va dir el tècnic del Madrid. La publicitat de Movistar que ocupa el cercle central de la pista no va ajudar a visualitzar l’acció, que va resultar decisiva.

El MoraBanc Andorra també va criticar unes passes amb les quals, uns segons abans, va ser penalitzat Giorgi Shermadini. “En l’últim minut els àrbitres no van encertar en dues decisions que van decidir un partit; les passes i un camp enrere claríssim que vam veure tots menys l’àrbitre”, va lamentar Francesc Solana, director esportiu. Tot i que el club andorrà va acceptar amb esportivitat la derrota, l’exjugador no es va poder mossegar la llengua. “És complicat reaccionar davant d’això, és difícil no dir res o no sentir-se impotent, però va guanyar el Madrid i li desitgem molta sort en el futur. El Madrid no ha de guanyar així, els petits algun cop també tenim dret a una sorpresa” , va concloure Solana.

“El partit se’ns va escapar cruelment, però el camp enrere no es podia revisar”, va dir Joan Peñarroya, entrenador del MoraBanc Andorra. Les càmeres de TV3 van captar l’enrabiada del tècnic a dins del túnel de vestidors del Fernando Buesa Arena. “Estem molt fumuts perquè vam tenir el partit molt a prop. Hem d’estar orgullosos perquè vam jugar molt bé. Caldrà aixecar-se, però ara mateix és fumut. No vull pensar que el partit el vam perdre pels àrbitres, no vull pensar en això”, va lamentar David Navarro.