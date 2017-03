El capità s’afegeix al repte blaugrana d’Istanbul

Un mes després de ser operat d’apendicitis, Joan Carles Navarro va viatjar a Istanbul, on el Barça Lassa juga aquest divendres contra el Darussafaka Dogus (18 hores, Esport3 i Movistar Deportes1). El capità s’ha perdut 28 dels 51 partits oficials que l’equip blaugrana ha disputat aquesta temporada i torna amb ganes d’ajudar els seus companys a trobar una regularitat que s’està fent esperar molt. “Si parlem mèdicament, Navarro està 100% preparat per jugar. Si parlem del seu estat de forma, hem de tenir en compte que ha estat un mes fora i que encara necessita alguns entrenaments per estar a punt. Després de passar pel quiròfan, necessita temps per tenir ritme competitiu i agafar el seu nivell de forma”, recorda Georgios Bartzokas.

El club, que recorda que la fitxa de Navarro no condiciona la planificació esportiva i que no és de les més altes de l’equip blaugrana, no té pressa a conèixer les intencions de futur de l’escorta, tot i que té clar que quan decideixi plegar vol que continuï vinculat al Barça. Com passa amb Andrés Iniesta, el president Josep Maria Bartomeu vol que el lligam amb ell sigui de per vida.

Després de la millora exhibida a Madrid, el tècnic grec és optimista. “Soc molt positiu perquè l’equip està jugant molt millor que fa 20 dies i això és el que importa, però és veritat que cada partit és una història diferent i no importa gaire com hagis jugat els partits anteriors. Algunes vegades estàvem en un bon moment i hem jugat partits molt dolents. Altres vegades, en canvi, ens ha passat just el contrari. Brad Oleson, Stratos Perperoglou i Víctor Claver estan millorant gràcies als entrenaments. Quan els jugadors surten d’una lesió, necessiten temps per agafar el fil de la competició”, opina.

Tot i que la classificació per als quarts de final és molt difícil, l’entrenador creu que l’equip no pot abaixar els braços. “Nosaltres només hem de pensar en el partit d’Istanbul. Per als jugadors és la millor manera d’afrontar les coses. Fins a l’últim partit, cada partit serà important. També per a nosaltres, encara que no ens classifiquem per als quarts de final. Pel que he vist als entrenaments i als últims partits hem millorat les nostres prestacions. És normal perquè tenim més jugadors per treballar. Esclar que necessitem aconseguir resultats perquè això és bàsquet professional. Nosaltres ara mateix necessitem jugar bé i guanyar”, recorda el tècnic, que tindrà les baixes de Moussa Diagne i Justin Doellman. “No està bé anímicament perquè espera estar jugant i haurà d’estar un mes més fora de les pistes, però és una situació a la qual ens hem d’acostumar. Les lesions són part de l’esport i ens hi hem de sobreposar”, diu.