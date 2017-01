La cervesa freda de Bartzokas

El pare de Georgios Bartzokas va morir l’any passat, quan el tècnic grec estava entrenant el Lokomotiv Kuban. La seva increïble història va inspirar la pel·lícula La gran evasió. L’Andreas va ser un dels 27 presos comunistes que es van escapar de la presó de màxima seguretat de Vourla. El primer que van fer quan es van sentir lliures va ser entrar en un bar i demanar una cervesa ben freda.

Bartzokas explica que el seu pare es preocupava per tothom abans que per ell mateix. La infància del tècnic no va ser fàcil perquè va créixer amb una dictadura a Grècia. Mentre el seu pare estava empresonat per les seves idees en una illa al mig del no res, sa mare intentava tirar endavant la casa. No va ser fàcil, però se’n van sortir.

Quan era petit, com que era un nen molt alt, va decidir apostar pel bàsquet. Li encantaven tots els esports. Quan algú li pregunta quina és la millor manera de passar el temps, contesta que veient esports. El bàsquet es va convertir ben aviat en la seva vida. Si no fos la seva feina, seria un aficionat més que no es perdria cap partit. Tot i aconseguir grans èxits a les banquetes, com a l’Eurolliga amb l’Olympiacos o la inesperada classificació per a la final four amb el Lokomotiv Kuban, el grec va viure amb molta il·lusió el seu fitxatge pel Barça, ja que traslladar-se a Barcelona li permetia conviure amb la seva família, cosa que no va poder fer a Krasnodar, i visitar el seu estimat Camp Nou.

Però l’aterratge a Can Barça no ha sigut com se l’havia imaginat i Bartzokas ho està passant malament. El seu estil de joc, basat en la passada i en la gestió dels espais, no acaba de quallar en un equip tan necessitat de talent com de caràcter i de salut. Diumenge va tenir una alegria a Vitòria, on el Barça Lassa va aconseguir el triomf. Després de tanta tensió acumulada, costa poc imaginar-se’l al bar, demanant una cervesa per celebrar el triomf. Ben freda.