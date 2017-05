Què està passant a l'ACB?: la revolta en 6 claus

El Barça, el Reial Madrid, el Baskonia i l'Unicaja van abandonar dimarts una reunió de feina no executiva entre els clubs de l'ACB. Després d'explicar la intenció d'explorar la viabilitat d'una lliga d'àmbit privat o de refundar l'ACB, els quatre clubs de l'Eurolliga van decidir abandonar la reunió abans d'iniciar-se l'ordre del dia.

1. Què demanen els clubs de l'Eurolliga?

Els quatre clubs de l'Eurolliga demanen reduir la Lliga Endesa i passar dels 17 equips actuals a 16 la pròxima temporada, i a 14 en el futur. A més, volen instaurar el dilluns com a dia possible per jugar partits, una pràctica habitual des de fa uns anys a la resta de lligues europees. També demanen més rigor econòmic, un repartiment diferent dels ingressos i l'eliminació del cànon.

2. Què proposen els altres 13 clubs?

Tothom vol ficar cullerada en el model de competició de la Lliga Endesa. L'ACB té sobre la taula un estudi d'una lliga de 24 equips dividits en dos grups de 14, mentre que el València Basket defensa un torneig amb 18 equips, però sense 'play-off'. A més, aposta per un repartiment econòmic lineal. Els clubs que no disputen cap competició europea, per la seva banda, veuen inviable reduir el nombre de partits, ja que això reduiria els seus ingressos econòmics. L'ICL Manresa es manté a l'expectativa.

3. Per què passa ara?

El nou model de competició de l'Eurolliga ha augmentat el nombre de partits, que ha crescut de 24 a 30, i això ha obligat a tenir setmanes amb doble jornada europea, fet que implica la disputa de tres partits. La pròxima campanya entren en escena les finestres de la FIBA perquè les seleccions disputin partits durant la temporada, circumstància que complicarà més el calendari. Les dates previstes són del 20 al 28 de novembre, del 19 al 27 de febrer i del 26 de juny al 3 de juliol.

4. Quin és el full de ruta de l'ACB?

Ratificar la interposició del recurs davant l'Audiència Nacional contra la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) amb la sol·licitud de mesures cautelars per suspendre la seva executivitat i reactivar les negociacions amb el Consell Superior d'Esports (CSD) i la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) amb l'objectiu de buscar fórmules consensuades pel que fa al model d'ascensos i descensos i la configuració de la competició professional, convocar una assemblea general extraordinària per al pròxim dimarts 23 de maig i acordar mantenir un repartiment econòmic solidari en la mateixa línia que la temporada passada.

540x306 Reunió a Barcelona / EUROLEAGUE Reunió a Barcelona / EUROLEAGUE

5. Què passarà a l'assemblea del dia 23?

Els quatre clubs de l'Eurolliga estudien no presentar-se a l'assemblea general extraordinària del 23 de maig, on l'ACB vol aprofundir en el debat sobre el nou model de competició. El Barça, el Reial Madrid i el Baskonia van signar un contracte de 10 temporades amb l'Eurolliga i amb IMG.



6. Quines altres batalles legals hi ha?

El model de competició i el sistema d'ascensos i descensos no són els únics maldecaps de l'ACB, que també té problemes amb el 'title sponsor' de la competició (Lliga Endesa). L'ACB , juntament amb un a comissió integrada per tres clubs de l'associació , manté oberta una negociació amb Endesa per arribar a un acord amb aquesta companyia.