"Les condicions eren infrahumanes": jugadors de bàsquet vivint en cases de refugiats

260x366 Albert del Hoyo / ARA Albert del Hoyo / ARA

Albert del Hoyo, un jugador de bàsquet manresà, està vivint un malson a Alemanya. El seu equip, el Westfalen Mustangs, l'ha tingut tota la temporada vivint en condicions infrahumanes i li deu molts diners. El seu relat és esfereïdor.

"Vaig arribar a l'agost amb tota la il·lusió del món, era el primer any que jugava fora de Catalunya i estava realment emocionat; però a la pretemporada van començar a sorgir els primers problemes. Suposadament havíem de viure en uns 'mobilehome' individuals, però anàvem passant d'hotel a hotel. Uns companys van estar vivint en una casa de refugiats que estaven intentant escapar de la guerra de Síria. Les condicions allà eren infrahumanes: l'aigua sortia marró i la casa feia mala olor. A més, era a 30 quilòmetres de la ciutat on ens entrenàvem i s'havien de pagar la gasolina de la seva butxaca", recorda Del Hoyo en declaracions a l'ARA.

"Durant tot l'any hem vist marxar jugadors inexplicablement. Dos jugadors van ser expulsats de l'equip durant la pretemporada i encara no sabem per què. A alguns els van fer fora durant la temporada. Eren acomiadats pel simple fet de no estar a l'altura, sense rebre res a canvi", explica el manresà.

El Westfalen Mustangs ha tingut molts problemes de pagament durant tota la temporada. "El primer sou va arribar tard. Els altres van anar venint, però a partir del desembre les coses van anar a pitjor, i rebíem la meitat del sou. La quantitat concreta que ens deuen són tres mesos, els 'bonus' i els viatges. El fet de no cobrar el nostre salari ens feia malviure, recaptàvem ampolles per aconseguir alguns euros extres i poder comprar menjar: a Alemanya et donen 25 cèntims d'euro per cada ampolla que recicles", diu.

540x306 Alguns dels jugadors del Westfalen Mustangs / ARA Alguns dels jugadors del Westfalen Mustangs / ARA

"Un cop acabada la temporada ens van comunicar a través del Facebook que no cobrarem el que ens deuen perquè el principal patrocinador [Plüger] havia rescindit el contracte. Es van declarar insolvents", relata Del Hoyo. "Van intentar fer-nos fora del pis amb insults i empentes", afegeix el jugador, que està lluitant amb tres companys més per demanar justícia. Es tracta de Temur Kiknadze, Kris Douse i Reggie Smith.

"Ens hem estat informant i són molts els jugadors i les persones que han sofert abusos d'aquest club. Ho volem aturar", resumeix. El cas, que ha estat traslladat a l'ambaixada espanyola, ja ha aparegut a diferents mitjans de comunicació regionals alemanys.