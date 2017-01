La crisi de la secció de bàsquet del Barça, en 10 claus

El públic del Palau Blaugrana va esclatar contra el Barça Lassa, que va perdre de manera contundent contra el Baskonia. Els seguidors van protestar amb xiulets i mocadors contra la llotja presidida per Joan Bladé. Albert Soler, director d'esports professionals, i Rodrigo de la Fuente, mànager general de la secció, també van ser escridassats.

1. Lentitud dels despatxos

Tot i assegurar que la decisió de fer fora Xavi Pascual estava presa des de feia mesos i que no depenia de com acabés la Lliga Endesa, el club va començar a fer el càsting per ser entrenador massa tard, cosa que el va fer entrar en el mercat tard i malament. Joan Bladé i Albert Soler es van responsabilitzar públicament de la decisió. "Si no funciona, la responsabilitat serà nostra", van dir.

Perdió el Barcelona ante Baskonia. En el tercer cuarto, pitada y pañolada en el Palau pic.twitter.com/z5g4kF8CcF — KIA en Zona 🏀 (@kiaenzona) 27 de enero de 2017

2. Mal disseny de la plantilla

La plantilla del Barça Lassa està mal dissenyada des de l’estiu. El mànager general insisteix que el marge de maniobra era baix, ja que la majoria dels jugadors tenien contracte en vigor i d'altres van marxar de manera inesperada, com Satoransky o Abrines. La realitat, però, és que el club tenia un grapat de fitxes lliures que va invertir a fitxar Rice, Koponen, Claver i, ja amb la temporada començada, Holmes, Renfroe, Faverani i Diagne, i a renovar Dorsey i Doellman, aquest amb un absurd passaport kosovar que li va impedir fer la pretemporada amb el seus companys i que bloqueja una plaça d’extracomunitari. A més, no va exercir l’opció de tall sobre Eriksson.

540x306 Víctor Claver / EFE Víctor Claver / EFE

3. Divergència de model

El club dir una cosa (aposta pel planter), però n'ha fet una altra. El Barça va deixar escapar alguns dels jugadors de futur, com Eric Vila. La composició de la plantilla, que compta amb 11 jugadors veterans d’entre 28 i 36 anys, ha accentuat la duresa d’un nou calendari que ha minimitzant el temps de recuperació entre esforç i esforç. Joan Carles Navarro va ser xiulat divendres. "Tenim la sensació que el nou model de secció del qual es va parlar a l'estiu no s'està duent a terme", van dir els Dracs 1991 a través d'un comunicat.

De tot cor: preferim perdre amb el cinc de l'últim quart (jove i donant tot el que tenen) que humiliacions amb els 'bons' de sempre... — Dracs 1991 (@Dracs1991) 27 de enero de 2017

4. La plaga de lesions

El Barça Lassa ha patit 10 lesions, fet que ha provocat tres conseqüències: absències de jugadors en partits, pitjor qualitat dels entrenaments i sobrecàrrega de minuts en els jugadors sans. Les adversitats han destrossat la química d'un equip al qual li falta compenetració. Les pilotes perdudes i el deficient joc sense pilota són una llosa.

5. Apatia dels jugadors

Fora de casa l'equip blaugrana no és capaç de competir i presenta els pitjors registres de la història de la secció. L'angoixa paralitza els jugadors. A casa el conjunt culer ha patit algunes derrotes humiliants, que no han tingut conseqüències. L'apatia de Dorsey no era l'únic problema. La desfeta contra el Madrid va ser decisiva perquè els dirigents entenguessin la magnitud de la tragèdia. Tyrese Rice, el jugador que havia de liderar el projecte, està desconegut i Sasha Vezenkov és els pocs que no ha perdut el caràcter competitiu. "Massa canvis de jugadors; el Barça no ha pogut mantenir el grup en els últims anys, i en part també és culpa meva, que vaig marxar del club. El Madrid té identitat, i el Barça no. I sense això, a l’Eurolliga és molt difícil competir", va resumir Tomás Satoransky a l'ARA.

6. Pèrdua de veu

La secció de bàsquet del Barça porta anys perdent força i incidència als despatxos. La veu del club s'escolta cada vegada menys a l'Eurolliga i a la Lliga Endesa i això es nota en designacions arbitrals, horaris (divendres es va jugar a les 19 hores) i negociacions amb altres clubs i representants.

7. El club té altres prioritats

La prioritat de Josep Maria Bartomeu i Albert Soler és el futbol, circumstància que debilita la secció. La manca de decisions estratègiques a mig i llarg termini és terrible i els rivals ho aprofiten per avançar-se. El Reial Madrid, l'etern rival, porta un grapat d'anys agegantant la diferència entre les dues seccions.

540x306 Georgios Bartzokas / EFE Georgios Bartzokas / EFE

8. Transició de Pascual a Bartzokas

Qualsevol canvi d'entrenador necessita temps i la transició de Xavi Pascual a Georgios Bartzokas no està sent senzilla. "No podia imaginar que tindríem tants jugadors lesionats, però ja sabia que seria una temporada difícil perquè la majoria de jugadors feia anys que jugaven per a Xavi Pascual. Aquesta transició a un tècnic amb una nova filosofia no és fàcil. L’adaptació necessita temps, també per a mi. Sabia que seria difícil", va avisar Bartzokas en una entrevista a l'ARA.

9. Tensions als despatxos

La crisi de resultats ha fet més evident la poca sintonia que hi ha entre els diferents despatxos de la secció blaugrana. Hi ha tensions entre Joan Carles Raventós i Rodrigo de la Fuente.

10. Distanciament del públic

La secció porta anys allunyant-se dels seus aficionats i el Palau Blaugrana, on l'assistència no deixa de baixar, ja no és un fortí. Els seguidors no se senten valorats. "També ens sembla evident una descoordinació absoluta entre plantilla i club quan es fan campanyes on es ridiculitzen els jugadors amb muntatges barats de Photoshop. Ni ens passaria pel cap fer-ho amb Messi, oi? Doncs el bàsquet mereix el mateix respecte", van denunciar els Dracs 1991.