"Estem decebuts i preocupats": els Dracs 1991 no entenen què fa el Barça Lassa

Els Dracs 1991 han emès un comunicat per dir la seva sobre la trajectòria del Barça Lassa de bàsquet. "Estem decebuts i preocupats. Tenim la sensació que el nou model de secció del qual es va parlar a l'estiu no s'està duent a terme".

El grup d'animació blaugrana critica l'actitud d'alguns jugadors de la plantilla. "Alguns volen estirar del carro i a d'altres ja els va bé anar fent", opina. "També ens sembla evident una descoordinació absoluta entre plantilla i club, quan es fan campanyes on es ridiculitza els jugadors amb muntatges barats de Photoshop. Ni se'ns passaria pel cap fer-ho amb Messi, oi? Doncs el bàsquet mereix el mateix respecte", afegeix.

"Tenim la sensació que el nou model de secció del qual es va parlar a l'estiu no s'està duent a terme" Dracs 1991 Grup d'animació

"Creiem que la solució és dur a terme un canvi de model real on l'entrenador tingui via lliure per confeccionar la plantilla, on els jugadors se sentin valorats i no ridiculitzats, on rebin el suport de tots els estaments del club i on els joves hi tinguin un lloc. Vaja, complir amb el model que se'ns va vendre a l'estiu als culers", asseguren els seguidors.

"Encara no s'ha perdut res i el marge de millora és evident que existeix", recorda el grup.