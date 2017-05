Un gir de guió enfronta el Barça Lassa amb el València Basket

Una inesperada derrota del València Basket a la Fonteta contra l'UCAM Múrcia (67-70) va canviar el guió de l'última jornada de la Lliga Endesa. L'equip entrenat per Pedro Martínez va cedir la segona posició al Baskonia i serà el rival del Barça Lassa en els quarts de final. El conjunt blaugrana va superar el Rio Natura Monbus Obradoiro (71-76). Georgios Bartzokas no va poder comptar amb Petteri Koponen, i Joan Carles Navarro va patir unes molèsties al soli de la cama esquerra. El capità tan sols va jugar 7 minuts i 53 segons.

La sisena posició final del Barça Lassa l'obligarà a disputar les eliminatòries pel títol amb el factor pista en contra. La primera sèrie seran uns quarts de final al millor de tres partits contra el València Basket. Si supera la prova, haurà de competir contra el guanyador del Baskonia - Herbalife Gran Canària.

Tyrese Rice, que va sumar 16 punts, i Brad Oleson, que va anotar cinc dels vuit triples que va intentar, van ser dos dels jugadors visitants més destacats a Fontes do Sar.

"Hem controlat el partit durant els 40 minuts i hem tingut diferències pròximes als 20 punts, però el rival sempre ha intentat reaccionar. Hem fet un partit molt seriós, però com sempre ens passa hem tingut problemes amb les lesions. El que importa no és el nostre potencial, com estem jugant o com acabem la temporada, sinó competir als 'play-off'. Tots els rivals són forts, però hem de solucionar els nostres problemes, recuperar els nostres jugadors i tenir opcions de competir sans. Els jugadors estan jugant amb pressió durant tota la temporada i tenen el meu crèdit", va analitzar Georgios Bartzokas, entrenador del Barça Lassa.

L'ICL Manresa, sense opcions

La jornada va servir per certificar el descens esportiu del Reial Betis Energía Plus, equip que acompanyarà l'ICL Manresa a la LEB Or. L'equip entrenat per Ibon Navarro no va tenir opcions a la pista de l'Iberostar Tenerife (84-51). L'única bona notícia per als del Bages va ser el debut d' Ahmed Khalaf, un prometedor pivot egipci que ahir va renovar per les pròximes cinc temporades.