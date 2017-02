Justin Doellman: "Si guanyem la Copa del Rei tot canviarà"

260x366 Justin Doellman / CRISTINA CALDERER Justin Doellman / CRISTINA CALDERER

Després de patir una lesió de grau I al soli de la cama dreta, Justin Doellman gairebé està preparat per reincorporar-se a la disciplina d'un Barça Lassa que somnia a utilitzar la Copa del Rei de Vitòria per capgirar la seva dinàmica negativa. L'equip blaugrana debuta aquest divendres (21.30 h, #0) contra l'Unicaja.

Divendres serà baixa, però com va la seva recuperació?

Em sento prou bé. La meva recuperació ha anat més o menys com esperava i dimarts em vaig reincorporar a una part dels entrenaments amb els meus companys. Espero poder estar preparat per ajudar durant la Copa del Rei.

Aquesta temporada està sent molt atípica per a vostè. Primer perquè no va realitzar la pretemporada amb l'equip i després per les lesions.

Sí, és una sensació estranya per a mi. Em vaig incorporar tard a l'equip i després he tingut mala sort amb les lesions. Ara estic intentant agafar ritme.

La primera part de la temporada ha estat nefasta. Quins en són els motius?

Estem lluitant, però hem tingut problemes i encara no hem aconseguit jugar bé, al nostre nivell, però hem de mantenir-nos positius i buscar junts la solució. Espero que puguem capgirar aquesta dinàmica i ara és un bon moment per fer-ho. Si guanyem la Copa del Rei tot canviarà.

Realment creu que tenen opcions de guanyar el torneig?

És clar, és el nostre objectiu.

Però el Barça Lassa no apareix entre els favorits...

No ho sé, crec que hi ha un grapat d'aspirants i que cada equip ha de creure en les seves possibilitats. Si no creus en les teves opcions, no tindràs èxit. Hem de creure en nosaltres.

Com es pot canviar la mentalitat de l'equip?

Tots coneixem la importància que té la Copa del Rei. El torneig té un gran prestigi a Europa i els 8 equips que hi participen són molt bons. Espero que puguem utilitzar la competició com un trampolí que ens empenyi fins al següent objectiu.

Les lesions gairebé no els han deixat entrenar-se junts.

Nosaltres afrontem els entrenaments com si fossin partits, esforçant-nos al màxim i fent força per apujar el nivell. És com una competició entre nosaltres.

Hi ha mala maror al vestidor? Quin ambient hi veu?

L'ambient és bo, molt bo. El grup està ple de nois positius. L'únic que hem de fer és canviar la nostra mentalitat a partir d'aquest cap de setmana.

Com és la seva relació amb l'entrenador?

Georgios Bartzokas és una mica diferent a Xavi Pascual. Tenen filosofies diferents i encara estic aprenent la seva. De fet, és tot l'equip el que l'està aprenent. Espero que puguem millorar i convertir-nos en un equip millor. Els sistemes són diferents i els jugadors ens hem d'adaptar tan bé com puguem a les noves posicions. Aquest és el punt en què ens trobem i espero que tinguem èxit.

Sasha Vezenkov ha crescut molt com a jugador, oi?

Està jugant realment bé, ha fet una passa endavant. És un bon noi i estic molt content per ell. Espero que segueixi evolucionant molt. Tenim una bona relació, competim molt en els entrenaments i això ens ajuda a tots dos a millorar.