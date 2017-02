Xavier Munford: "Hem d'oblidar-nos de qualsevol distracció"

Tot i la baixa d'última hora de Joan Carles Navarro, si Alex Renfroe, Brad Oleson i Justin Doellman s'acaben de recuperar bé, Georgios Bartzokas tindrà 14 jugadors per afrontar la Copa del Rei a Vitòria. L'entrenador grec haurà de descartar-ne dos per enfrontar-se divendres a l'Unicaja. La data límit per prendre la decisió és dijous a les 20 hores. Xavier Munford, l'últim d'arribar, pot ser un dels damnificats.

Com et sents?

Després d'uns dies a Barcelona em sento més còmode amb els companys d'equip i amb el cos tècnic. També amb la ciutat de Barcelona. Em sento bé, molt bé, preparat per a la Copa del Rei. He sabut que és un gran esdeveniment i ens hem preparat tan bé com hem pogut, augmentant el nivell defensiu i fent un bon 'scouting'. Estic emocionat per descobrir com és el torneig.

Què esperes d'aquest període clau de la temporada?

L'equip no ha començat bé la temporada, però espero ajudar i fer força perquè puguem començar a guanyar partits. El meu objectiu principal és ajustar-me a l'estil de joc europeu. Les coses són una mica diferents als Estats Units, però al capdavall estem parlant de bàsquet. La meva feina és entendre el que els entrenadors volen de mi i ajudar a fer fort l'equip en diferents aspectes.

Quin ambient hi ha al vestidor?

Tothom és positiu, dins el vestidor, i està concentrat a millorar l'equip. Hem d'oblidar-nos de qualsevol distracció i preocupar-nos de com fer-nos més forts.

Com pots ajudar a canviar aquesta dinàmica?

La dinàmica dels partits s'ha de canviar des de la defensa, i he repassat molts vídeos amb els entrenadors. M'han ensenyat diferents maneres d'ajudar l'equip des de la defensa. He de ser pacient a la banqueta, i quan surti a la pista trobar la manera d'ajudar l'equip.

Quant de temps necessites per completar la teva adaptació?

Crec que cada partit estic millorant. A poc a poc n'estic aprenent. També en els entrenaments, on he après molts moviments i a reconèixer moltes situacions del joc que ens poden fer millors.

Quin és el teu millor escenari, per a tu, la pròxima temporada?

Encara és molt aviat per parlar d'això. Quan s'apropi l'estiu, el meu agent em trucarà i em dirà quines són les millors opcions per a la pròxima temporada. M'agradaria tornar, però ja he creuat el pont. Ja hi haurà temps per parlar d'això.