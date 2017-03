Els germans Gasol, contra l'obesitat infantil

L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i la directora de la Gasol Foundation, Cristina Ribes, han signat un conveni de col·laboració que permetrà posar en marxa un projecte de promoció d'hàbits saludables i traslladar la seu de la Gasol Foundation a Sant Boi de Llobregat. Gràcies a aquest acord entre les dues institucions, l'Ajuntament reforça la voluntat d'identificar estratègicament Sant Boi com a "ciutat de la salut", mentre que la Gasol Foundation torna allà on tot va començar per als germans Pau i Marc Gasol, la ciutat que els va veure créixer.

"Per a l'Ajuntament és un privilegi poder comptar amb la Gasol Foundation a la ciutat. A partir del vincle amb Sant Boi que la família Gasol sempre ha fet palès i del compromís conjunt de treballar per la qualitat de vida i la salut dels infants en el marc de la nostra estratègia de ciutat. Apostem per ser una ciutat sostenible i saludable capaç de generar models de vida saludables i per identificar el nom de la nostra ciutat amb la salut", ha dit l'alcaldessa Moret.

"Apostem per ser una ciutat sostenible i saludable capaç de generar models de vida saludables" Lluïsa Moret Alcaldessa de Sant Boi





"L'obesitat infantil ja no és un problema aliè, l'Organització Mundial de la Salut la considera una epidèmia mundial. Per això volem fer un pas endavant en el nostre compromís amb la comunitat de Sant Boi i llançar un programa pilot de salut comunitària adreçat a infants, joves i famílies en col·laboració amb l'Ajuntament i altres institucions del municipi. Estem convençuts que amb la implicació i el compromís conjunt aconseguirem una societat més sana i forta", ha explicat Ribes.

Entre altres compromisos, la Gasol Foundation implementarà a Sant Boi les iniciatives exitoses que desenvolupa en altres territoris, organitzarà a la ciutat en coordinació amb l'Ajuntament un esdeveniment esportiu anual per a joves i famílies i col·laborarà amb altres activitats prioritàries per al municipi. El dia 9 d'abril es faran unes jornades amb el lema 'Agita't Sant Boi!'.