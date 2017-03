L’equip que va fer història cremant diaris al descans

Avui es compleixen 50 anys des que la Penya va aconseguir el seu primer títol de Lliga. La derrota del Reial Madrid al Ramiro de Maeztu contra l’Estudiantes (77-75) va permetre que l’equip badaloní fes història amb un títol que ningú s’esperava. La gesta serà recordada abans del partit entre el Divina Seguros Joventut i el Barça Lassa (12.30 hores, Movistar Deportes 2).

“Aquella Lliga va tenir polèmica. La victòria del Reial Madrid a la pista del Picadero en el penúltim partit no va estar exempta de discussió. Tant el Picadero com el Joventut (aquest últim era el gran perjudicat) van fer notes de premsa oficials, ja que una derrota del Reial Madrid hauria significat que el títol de campió de Lliga fos per als de Badalona, cosa que finalment va aconseguir gràcies a la derrota del Reial Madrid en l’última jornada”, recorda Lluís Puyalto, autor d’ El bàsquet a Catalunya. “El Picadero, amb una nota de cinc punts, va renunciar a participar en una Lliga que no tenia garanties d’imparcialitat. Després d’aquest comunicat hi va haver el del Joventut de Badalona, que tenia quatre punts. El primer era una sol·licitud a la Federació Catalana d’una reunió d’equips catalans per prendre una decisió comuna. En el segon punt es demanava que els clubs tinguessin representació en els organismes directius de les diferents federacions. El tercer era sobre la reestructuració del sistema actual de designació d’àrbitres. I el quart demanava a la Federació Espanyola que intervingués davant de TVE per assolir una programació equitativa”, afegeix.

El Joventut Kalso de Badalona estava entrenat per Eduard Kucharski i tenia Nino Buscató com a gran líder. “Era la gran veu del vestidor, un referent que aconseguia canviar la dinàmica quan les coses no anaven bé. De vegades aprofitava els descansos dels partits per cremar una pila de diaris al vestidor i espantar la malastrugança. «Marxeu esperits», cridava. No em preguntis per què, però el 90% de les vegades funcionava”, recorda Joan Fa, jugador d’aquell equip i actual president de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ).

La Penya va sorprendre tothom apostant per un bàsquet ràpid i vistós. “Aquell títol de Lliga va ser sorprenent perquè hi havia equips amb més pressupost que el Joventut, que no era el favorit. No teníem jugadors nord-americans, però vam aconseguir una fita històrica. La connexió de l’equip amb la ciutat va ser molt bona i al pavelló de La Plana sempre hi havia més gent de la que permetia l’aforament. La victòria ens va permetre disputar l’Eurolliga i el Joventut va començar a ser conegut a Europa”, explica l’exjugador, que actualment té 73 anys.

“El Joventut era un gran referent per a la ciutat i va demostrar que quan es fan les coses bé es poden aconseguir fites importants. Ara que el club passa per moments difícils i després de l’anunci de l’acord amb l’Ajuntament de divendres, convé recordar que Badalona és coneguda arreu del món pel seu equip de bàsquet. La gent ha de ser conscient que la Penya és el millor ambaixador possible per a la imatge de la ciutat. Si es deixés perdre, les conseqüències serien molt dolentes”, analitza Fa, que compartia vestidor amb jugadors com Martínez, Enric i Narcís Margall, Gol, Rojas, Oleart o Moliné.

