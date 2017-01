Els malsons del Barça Lassa no tenen aturador

El Barça Lassa va perdre ahir el novè dels últims 13 partits disputats a l’Eurolliga. Tot i aquesta dramàtica dada, el pitjor no són els resultats sinó les sensacions que transmet. La derrota de l’equip blaugrana va arribar contra el Panathinaikòs de Xavi Pascual (71-65). El conjunt culer, que va perdre 21 pilotes, va ser un despropòsit i va tornar a fer la sensació que els seus jugadors no s’havien entrenat mai junts.

Tyrese Rice, el jugador cridat a liderar un projecte que ningú entén, va perdre 8 pilotes i, tot i anotar 12 punts, en cap moment va controlar el ritme de joc. Vítor Faverani, un nouvingut que encara no s’ha encomanat de l’apatia dels seus companys; Sasha Vezenkov, un jove cansat de perdre, i Petteri Koponen, un esportista disposat a aprofitar la segona oportunitat que la vida li ha donat, van ser alguns dels pocs jugadors visitants que es van merèixer la duta a l’OAKA.

Tot i uns percentatges de tir molt baixos i un joc espès, el Panathinaikòs va saber competir millor quan cap dels dos equips estava per a gaires festes. L’equip grec va obrir una escletxa de tres victòries amb un Barça Lassa que cada vegada s’allunya més de les vuit primeres posicions, les que donen dret a disputar els play-off. “Cada partit és com una final i nosaltres hem jugat 40 minuts bons en defensa. No ha sigut el nostre millor partit en atac, on no hem tingut bons percentatges, però hem aconseguit una victòria molt important per a nosaltres”, va opinar Xavi Pascual.

El primer quart del partit va ser infumable i va incitar a tot menys a seguir veient el partit. Entre els dos equips, que van fallar 18 dels 22 tirs de dos punts que va intentar, tan sols van poder anotar 28 punts (15-13). El Barça Lassa, que aquesta vegada no tenia la coartada del cansament del cap de setmana, va perdre set pilotes en 10 minuts. El rival grec va saber pressionar les línies de passada d’un equip blaugrana que pateix més que cap altre quan no pot fer circular la pilota.

Georgios Bartzokas va fer reaparèixer Stratos Perperoglou durant el segon període, però, quan la situació incitava a l’optimisme (22-25), el Barça Lassa va encaixar un desmoralitzant parcial de 12-0 que el va situar amb un desavantatge de nou punts (34-25). L’equip apareix i desapareix amb una facilitat difícil d’entendre i, tot i que el mes de gener ja s’acaba, encara és incapaç de jugar amb continuïtat. La segona meitat va resumir la inseguretat d’un equip blaugrana incapaç de sortir d’una dinàmica negativa molt perillosa.

Setmana de tres partits

Sense gaire temps per recuperar-se, el Barça Lassa jugarà dos partits consecutius contra el Baskonia. El primer, d’Eurolliga, divendres al Palau Blaugrana (19 hores). El segon, de Lliga Endesa, diumenge al Fernando Buesa Arena (18.30 hores).

Alfred Julbe aixeca la veu pels jugadors joves

Alfred Julbe, entrenador del filial i del júnior del Barça Lassa, va aprofitar una gala de la revista Gigantes del Basket per fer una reflexió crítica. “Els estaments es continuen odiant, però ens hem d’adonar que tenim un problema entre els 18 i els 21 anys. Les persones que han de trobar la solució [els dirigents] han de pensar que la solució està molt a prop del que ells van viure com a jugadors. Guanyem moltes coses en categories de formació, però apareixen pocs professionals”, va etzibar.