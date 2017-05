El millor aficionat del pitjor Barça

260x366 Ernesto Carrillo, que ha vist en directe la majoria dels partits a casa del Barça Lassa aquesta temporada, amb Joan Carles Navarro, capità de l’equip. / ARA Ernesto Carrillo, que ha vist en directe la majoria dels partits a casa del Barça Lassa aquesta temporada, amb Joan Carles Navarro, capità de l’equip. / ARA

Ernesto Carrillo té 47 anys, treballa de lampista a Suïssa i tan sols s’ha perdut set partits del Barça Lassa aquesta temporada. “La gent em diu que estic una mica boig perquè em gasto molts diners, però no tinc parella i m’ho intento combinar per aconseguir amb temps els vols i reservar l’hotel. Quan l’equip guanya, soc feliç. Quan perd, ho passo una mica pitjor”, assegura a l’ARA aquest aficionat. El seguidor, que és soci del club culer des de l’any 2010, té un abonament al Palau Blaugrana des del 2012. Fila 1, seient 13.

La seva afició li ve des que l’any 2010 va veure un partit de l’equip blaugrana contra els Lakers. “El meu pare era del Barça i jo vaig començar a jugar a bàsquet quan tenia 16 anys. Aquell partit, però, em va fer enamorar de l’equip, que va acabar guanyant un rival de la NBA”, assegura Carrillo, que fa poc es va fer de la Penya Meritxell.

“Al Palau Blaugrana la gent em coneix com el suís”, diu Carrillo, que viu a Saint-Prex, un petit poble situat a uns 60 quilòmetres de Ginebra. Tot i que la temporada del Barça Lassa està sent nefasta i l’equip disputarà les eliminatòries pel títol de la Lliga Endesa sense ser cap de sèrie, cosa que no passava des de fa 19 anys, el fan no perd la fe. “La setmana que ve viatjaré a Barcelona per veure el segon partit de l’eliminatòria contra el València Basket. Tinc el bitllet d’anada, però no el de tornada, ja que prefereixo esperar-me a veure com evoluciona tot plegat”, confessa l’ Ernesto, que és entrenador d’un equip de canalla.

Josep Maria Bartomeu, president del club, va fer ahir autocrítica (“Hem comès errades, però ja ho estem reconduint”), però els mals resultats no han espantat Carrillo. “Alguns jugadors han abaixat els braços i d’altres només pensen en les seves estadístiques. Crec que a aquest equip li falta una mica de sang, però està sent una temporada difícil i les lesions no han ajudat. A mi m’agradaria que apostessin més pels jugadors joves de casa, que són els que de veritat estan implicats, però jo no soc cap expert”, analitza.

540x306 Claver, Gabajosa, Carrillo i Montero / ARA Claver, Gabajosa, Carrillo i Montero / ARA

“ Georgios Bartzokas és un bon entrenador, però l’estic veient molt nerviós i, tot i que té dos anys més de contracte, no sé si seguirà a la banqueta del Barça. Crec que l’etapa de Xavi Pascual s’havia acabat, però no em va agradar que marxés per la porta del darrere. És un tècnic que es mereixia una sortida millor”, opina Carrillo, que coneix personalment alguns jugadors del primer equip. “Amb Víctor Claver hi vaig coincidir quan el club em va enviar amb ell a la presentació que la Lliga Endesa va fer a Madrid. Es van portar molt bé amb mi i va ser un dels dies més feliços de la meva vida. La meva posició al pavelló em permet parlar amb ells abans dels partits. Des que van quedar eliminats de l’Eurolliga, estan més relaxats i la comunicació és més fàcil”, reconeix aquest entranyable fan, que sempre es queda a dormir al mateix hotel del barri de Sants.

El conjunt júnior, a Istanbul

L’equip júnior del Barça viatja avui a Istanbul, on a partir de demà disputarà el Next Generation Tournament de l’Eurolliga. “Favorits? El jugador que porta la samarreta del Barça és favorit sempre i s’hi ha d’acostumar. Si formem gent per jugar al primer equip, potser algun dia no ho ets, però el 95% dels partits ho seràs. No renunciem a res”, opina Alfred Julbe, entrenador de l’equip blaugrana. El conjunt culer està format per Arnas Velicka, Raimon Carrasco, Héctor Aza, Andrija Marjanovic, Alex Esteban, David Font, Miquel Puig, Tom Digbeu, Omar Dieng, Luka Samanic, Nikola Zizic i Sergi Martínez, el gran capità.

Els partits de l’equip català, que seran emesos en directe per Esport3, seran contra el CFBB París (dijous), el CSKA (divendres) i l’Estrella Roja (dissabte). “Els jugadors més dotats d’aquesta promoció de joves estan traient el cap, estan molt a prop del primer equip. La gent comença a identificar alguns jugadors, i nosaltres els hem d’impulsar i acostar-los al seu màxim”, afegeix el tècnic.