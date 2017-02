El miracle anual de l’ICL Manresa es complica

El miracle anual es complica. Ho va intentar, però un combatiu ICL Manresa va perdre ahir a la pista del Río Natura Monbus Obradoiro (89-75). La derrota contra un rival directe per evitar el descens deixa l’equip entrenat per Ibon Navarro en una situació molt delicada, ja que acumula 16 derrotes en 19 partits a la Lliga Endesa. El conjunt català s’allunya a dues victòries de les posicions que donen dret a la permanència i el pessimisme que envolta la situació ja és indissimulable.

Les 20 pilotes perdudes i una defensa que va permetre que l’Obradoiro anotés 89 punts amb bons percentatges de tir van condemnar l’ICL Manresa a Fontes do Sar. Amb més voluntat i recursos tàctics que talent, l’equip del Bages va protagonitzar diverses remuntades durant un partit dominat des del primer minut pels locals. Els jugadors del conjunt gallec van començar molt concentrats i van arribar al descans amb un avantatge de 12 punts (49-37) que van saber gestionar durant la segona meitat.

L’ICL Manresa no es va rendir i va començar el tercer període amb energia. L’esforç li va servir per apuntar-se un parcial de 0-8 i ajustar el marcador (49-45), però no per capgirar-lo. Tot i les diferents defenses que va alternar, el conjunt català no va aconseguir sorprendre un rival molt concentrat. El partit es va trencar definitivament durant un últim període que se li va fer etern als visitants.

El bon moment de forma de Pere Tomàs (17 punts) i l’aportació de Patrik Auda (18) no van servir per aconseguir el triomf contra un rival amb els mateixos recursos econòmics, però amb una plantilla més ben confeccionada. Els jugadors de l’ICL Manresa s’hi esforcen tant com poden, però cada cap de setmana es troben amb un adversari amb més talent i recursos. Animat per la renovació del seu entrenador, Moncho Fernández, l’Obradoiro va fer valer ahir el talent de Mickey McConnell (10 punts i 10 assistències) i la consistència de Eimantas Bendzius (15 punts i 10 rebots) per fer-se fort a casa. Conscients de la importància del partit, els aficionats locals van tenir una implicació molt activa durant els 40 minuts. El triomf li permet sumar els mateixos triomfs (cinc) que un Divina Seguros Joventut que juga avui. La Penya visita l’Iberostar Tenerife (13.30 hores, Multideporte 4). Diego Ocampo no podrà comptar amb Albert Miralles ni amb José Nogués. Després del seu bon partit contra el MoraBanc Andorra, Neno Dimitrijevic va completar l’expedició verd-i-negra.

Pagar per un cop de pilota

El Bàsquet Manresa haurà de pagar 7.700 euros a una espectadora que va rebre una pilotada durant un partit disputat al Nou Congost. Els fets van passar el 8 de maig del 2014 en un partit contra l’Herbalife Gran Canària. Una pilota perduda de l’equip visitant va anar a parar a la grada i va impactar en una espectadora que mirava el partit des de la segona final del pavelló. La sòcia del club del Bages va acabar amb un canell fracturat.

Xavier Munford debuta al Palau

Reforçat amb Xavier Munford, el cinquè pedaç temporal que arriba amb la temporada ja començada, el Barça Lassa rep aquest migdia (12.30 hores, Movistar Deportes 2) el RETAbet Bilbao Basket. Georgios Bartzokas té el dubte de Víctor Claver, que arrossega una lumbàlgia, i les baixes d’Alex Renfroe i Brad Oleson. Abans de rebre el Galatasaray i apurar les seves opcions de classificar-se per als quarts de final de l’Eurolliga, l’equip culer necessita millorar la seva autoestima.