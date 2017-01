El nou model no arriba al parquet blaugrana

Mentre prepara l’argumentari que demà oferirà als mitjans de comunicació, el Barça Lassa vol revertir la greu situació esportiva per la qual passa un equip blaugrana que ha perdut la confiança. Georgios Bartzokas és el responsable de capgirar la dinàmica negativa sobre el parquet. Sense temps per recuperar-se de la desfeta de divendres, el conjunt català visita aquest diumenge la pista del Baskonia (18.30 hores, #0). Rodrigo de la Fuente, per la seva banda, té via lliure per fer un nou fitxatge, un cinquè pedaç que arribarà amb la temporada ja començada. “Ens agradaria reforçar l’equip com més aviat millor. Som l’únic equip d’Europa que ha tingut deu lesions aquesta temporada”, recorda el mànager general, que si opta per un jugador de la Lliga Endesa té dimarts com a data límit per tancar l’operació.

El club va dir una cosa (apostar pel planter) però n’ha fet una altra. “Tenim la sensació que el nou model de secció de què es va parlar a l’estiu no s’està duent a terme”, van denunciar els Dracs 1991 a través d’un comunicat. El Barça va deixar escapar alguns dels jugadors de futur, com Eric Vila o Ramon Vilà, i en va cedir uns altres. La composició de la plantilla, que compta amb 11 jugadors veterans d’entre 28 i 36 anys, ha accentuat la duresa d’un nou calendari que ha minimitzat el temps de recuperació entre esforç i esforç.

Com cada vegada que els resultats no acompanyen, l’estratègia comunicativa passa per tornar a agitar la bandera del planter. “El que toca és estar tots junts i lluitar com vam fer al final del partit, quan van sortir els jugadors joves. Aquest és el camí”, assegura De la Fuente. “Si he de destacar alguna cosa positiva del partit de divendres és la lluita dels joves fins al final del partit”, afegeix Bartzokas.

Stefan Peno, Marcus Eriksson, Sasha Vezenkov i Moussa Diagne van ser els únics jugadors als quals el públic va aplaudir. “El Baskonia és un rival dur: vam jugar contra ells divendres i vam perdre per molts punts de diferència. El que hem de fer és canviar el xip i la mentalitat. No abaixarem el cap perquè hem de seguir treballant molt i més junts que mai per aconseguir victòries com més aviat millor i que la gent estigui contenta amb l’equip”, opina Diagne.

El club va tancar ahir el fitxatge del pivot Volodimir Herun per reforçar el seu equip filial. Set scouts de la NBA van veure dijous en directe el partit de Rodions Kurucs a la pista del CB Prat. Representants dels Washington Wizards, els Boston Celtics, els San Antonio Spurs, los Angeles Clippers, els Orlando Magic, els Memphis Grizzlies i els Houston Rockets van analitzar la seva actuació.

La Penya i el Manresa, a casa

El Divina Seguros Joventut rep aquest diumenge (12.30 hores, Multi Liga Endesa) el MoraBanc Andorra. “Volem guanyar, que és el més important, però ens hem de centrar en el procés de com jugar per aconseguir-ho”, diu Diego Ocampo. L’ICL Manresa, per la seva banda, juga aquest diumenge (19 hores, Movistar Deportes 1) contra l’UCAM Múrcia, ara entrenat per Fotis Katsikaris.