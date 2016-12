Els 5 partits de la NBA que no et pots perdre el dia de Nadal

Com és habitual, la NBA ha programat un grapat de partits molt interessants per al dia de Nadal. Aquesta serà la 69a edició d'una tradició que va començar l'any 1947. Tres dels cinc duels es podran seguir en directe des del NBA Cafè Barcelona, el local que va obrir el passat 26 de setembre.

1. New York Knicks-Boston Celtics (18 hores, NBA League Pass)

La jornada nadalenca comença amb un clàssic de la divisió Atlàntica. Els Knicks reben els Celtics al Madison Square Garden. "Res es pot comparar a jugar al Garden el dia de Nadal. És un somni fet realitat. Recordo veure partits a Nova York i viure aquesta sensació; és diferent a qualsevol altra cosa jugar aquí a Nadal", diu Carmelo Anthony. Bon partit per veure la progressió del jove Willy Hernangómez.

3. San Antonio Spurs-Chicago Bulls (23 hores, Movistar Deportes 1)

Partit especial per a Pau Gasol, que competirà contra el seu anterior equip. Els Spurs no es volen deixar sorprendre per uns Bulls que arriben al duel amb balanç de victòries i derrotes molt equilibrat.

4. Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves (2 hores, NBA League Pass)

La segona presència catalana del dia la protagonitza Ricky Rubio. Els seus Wolves visitaran la pista dels Thunder del mallorquí Àlex Abrines.

5. Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers (4.30 hores, NBA League Pass)

Derbi a l'Staples Center. Després d'un inici sorprenent, els Lakers han perdut pistonada i estan tenint problemes per aconseguir victòries. Blake Griffin continua de baixa i Chris Paul es va lesionar la nit de dijous a divendres.