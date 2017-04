El planter del bàsquet català es reivindica

La selecció catalana femenina de mini ha superat Madrid (78-63) i ha guanyat el Campionat d'Espanya per sisè any consecutiu. El combinat entrenat per Enric González s'ha adjudicat el títol a San Fernando (Cadis).

"Tot i el resultat final, la final ha estat molt competida. Hem d'agrair la feina que fan els clubs, des dels directius fins als entrenadors. A Catalunya es treballa molt bé. Aconseguir sis títols seguits i deu finals consecutives té un gran mèrit", ha assegurat el tècnic en declaracions a Xavi Ballesteros (GOL).

El combinat masculí, per la seva banda, s'ha fet amb la tercera posició. El combinat entrenat per Josep Maria Planas ha superat el País Valencià (83-80). La final masculina la disputen Canàries i Andalusia.