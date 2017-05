Joan Carles Navarro: “Encara no estem morts”

L’ambient no és el millor i l’equip està esgotat mentalment, però el Barça Lassa intentarà aconseguir la victòria aquest dijous (20 hores, Movistar Deportes 1) per allargar uns dies més una temporada per oblidar. La sensació de pessimisme s’ha apoderat d’un conjunt blaugrana amb poc esma que massa sovint dona la sensació d'haver-se rendit en veure's superat per les adversitats i que ja només pensa en allargar l’eliminatòria. Georgios Bartzokas no podrà comptar amb Joan Carles Navarro i Justin Doellman està gairebé descartat. A més, Brad Oleson no s’ha pogut entrenar fins aquest dimecres.

“Hem de donar la cara i fer un partit millor que el de l’altre dia. Ens trobem en una situació límit i hem de fer un crit a tota l’afició perquè ens faci costat al Palau Blaugrana. És un moment clau. Encara no estem morts i, si guanyem, pot canviar tot. L’altre dia ens vam deixar anar quan teníem moments complicats a la pista i això no pot passar, sobretot a casa. Vam tenir moltes pèrdues de pilota i errades de concentració. Hem de ser més durs que dissabte”, diu Navarro.

ÚLTIMA HORA: Navarro es perd el partit de demà pic.twitter.com/lEod8zzTq3 — Àlex Gozalbo (@ARAAlexGozalbo) 24 de maig de 2017

El capità del Barça Lassa ja no es mossega la llengua. “L’equip és el que és i l’entrenador és el que és, però l’equip està mentalitzat per guanyar. Hem d’anar tots a una. Aquesta temporada hem estat molt irregulars, sobretot fora de casa, però ara toca guanyar a casa. Encara que no sigui un partit atractiu, hem de guanyar. És una situació complicada. Ja tindrem temps de ser crítics quan acabi la temporada”, afegeix l’escorta, que no dona per acabada la campanya. “Estic molt millor i he començat a córrer, però no arribaré per al partit d’aquest dijous. Vull jugar aquesta temporada i això vol dir que hem de guanyar”, recorda.

540x306 Georgios Bartzokas / FC BARCELONA Georgios Bartzokas / FC BARCELONA

Bartokzas, amb coses a dir

Georgios Bartozkas ha dedicat 5 minuts i 15 segons de la roda de premsa prèvia al partit contra el València Basket a analitzar per què el club va decidir no fitxar un pivot per als ‘play-off’. “La posició interior és una part delicada de l’equip. La nostra idea era fitxar un jugador atlètic per acompanyar Ante Tomic, però el club va decidir apostar per Joey Dorsey, que després d’una lesió de sis més mai va tornar a la seva condició física. Vam repescar Moussa Diagne per aportar energia i esperit de lluita. Estic molt content amb ell, però encara és jove i necessita temps per jugar al nostre nivell. Els ‘timmings’ no han estat del nostre costat. Vítor Faverani va tenir problemes de genoll i no vam tenir temps per trobar un altre jugador que ens encaixés. El club va decidir donar més temps als joves i jo estic aquí per executar el pla del club. Des del primer dia se’m va dir que era un any de transició i que volien desenvolupar els jugadors joves. Jo hi vaig estar d’acord. Ara no puc valorar la situació, quan acabi a temporada tindré moltes coses a dir. No estic aquí per criticar ningú, però altres clubs com l’Unicaja o el Baskonia han fitxat jugadors. Jo he d’acceptar les decisions del meu club ja que en formo part. Sempre és difícil fitxar un jugador d’aquest nivell”, assegura el tècnic crec.