El Barça Lassa tanca un malson de temporada regular

El Barça Lassa tanca aquest diumenge (18.00 h, Movistar Deportes 2) la temporada regular de la Lliga Endesa a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro. L'equip blaugrana, que arriba a l'última jornada en sisena posició, pot acabar entre la tercera i la setena plaça. Consulta aquí totes les opcions.

"Hem de preparar-nos bé per al partit perquè he sentit que l'ambient no ens serà propici. Volem tancar la temporada regular amb una victòria i després veure quin és el nostre rival als 'play-off'. L'Obradoiro és el típic equip espanyol fort en les transicions, així que haurem d'anar amb compte amb les pilotes perdudes. A més, haurem d'ajustar algunes coses tàctiques", opina Georgios Bartzokas, entrenador del Barça Lassa.

"Afrontem el partit amb ganes d'acabar bé la temporada regular" Víctor Claver Aler pivot del Barça Lassa

"Afrontem el partit amb ganes d'acabar bé la temporada regular. Sabem que l'altre dia no ens va sortir un bon partit, però volem arribar als 'play-off' de la millor manera possible. Estem treballant les coses que necessitem per jugar a un bon nivell. Després de no haver fet les coses bé contra l'Iberostar Tenerife, tot dependrà de nosaltres. Hem de tornar a la línia dels partits anteriors, en què movíem més bé la pilota i jugàvem a un ritme més alt", diu Víctor Claver, aler pivot del Barça Lassa. "Sabem que l'Eurolliga ha estat dura, però encara tenim opcions a la Lliga Endesa i volem acabar tan bé com sigui possible, amb bon regust", afegeix.

Animat per la victòria contra el Tecnyconta Saragossa, l' ICL Manresa tanca la temporada visitant aquest diumenge (18.00 h, Multi Liga Endesa) la pista de l' Iberostar Tenerife. Ibon Navarro tindrà les baixes d' Aleks Cvetkovic, Xavi Rey i Scott Suggs. Els vinculats Guillem Jou i Jordan Sakho i el júnior Ahmed Khalaf 'Bebo' completaran la convocatòria.