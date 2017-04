De la plata olímpica a la 'final four' de l'Eurolliga Femenina

Ekaterinburg acull la 'final four' de l'Eurolliga Femenina, una fase final que reunirà cinc protagonistes de la història plata olímpica del passat estiu. L'equip amfitrió, on hi juga la mallorquina Alba Torrens, obrirà la competició aquest divendres (16 hores) jugant contra el Fenerbahçe. Una mica més tard (18.30 hores) el Dynamo Kursk de Lucas Mondelo i Anna Cruz s'enfrontarà a l'USK Praga de Laia Palau i Marta Xargay. L'equip rus arriba invicte a la semifinal, fita que inclou dues victòries contra el seu rival txec.

"Jugar la 'final four' és la millor recompensa que aquest equip pot tenir aquesta temporada. Només quatre equips poden arribar aquí . Serà un partit molt dur, però som a Ekaterinburg per competir ", assegura Xargay. " Crec que serà un bon partit perquè als dos equips ens agrada un mateix estil de joc " , opina Mondelo .

Un dels duels més esperats serà el que protagonitzaran Cruz i Palau. "La meva ídol sempre ha sigut Laia Palau. Quan era infantil i anàvem a veure els partits del sènior, era la jugadora que més m’agradava. A totes les entrevistes dic que és la meva heroïna i ara estem jugant juntes a la selecció", diu la jugadora del Dynamo Kursk. La final està programada per a diumenge a les 16 hores.

"És difícil parlar de prediccions quan parlem de la 'final four'. Coses increïbles han passat i cada equip té una oportunitat, però per a mi el favorit és l'Ekaterinburg. Tenen un equip llarg, experiència, juguen a casa i són les actuals campiones", opina Sílvia Domínguez, base catalana del Perfumerías Avenida de Salamanca.