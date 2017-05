La promoció de l'esport femení ensopega amb el sexisme

"Tindràs ganes de seguir-la". Un anunci amb una model maquillada que es va traient roba. Aquesta és la manera amb què la Lliga Argentina de bàsquet ha decidit promocionar la seva competició.

L'estratègia de màrqueting ha generat un gran rebuig, tant als mitjans de comunicació argentins com a les xarxes socials, on moltes jugadores han demanat que es respecti i es posi en valor la seva condició d'esportistes. És el cas de la valenciana Vega Gimeno, que acaba de fitxar pel Mann Filter Saragossa.

Me parece lamentable, ni yo ni ninguna jugadora puede sentirse identificada. Evolucionen señores! Vergonzoso! https://t.co/Glr1L28tsA — Vega Gimeno (@vegagimeno) 8 de maig de 2017

Una altra de les jugadores que ha aixecat la veu és Pao Ferrari.

Creo que argentina tiene Grandes jugadoras para promocionar la liga!! Pero que es esto????😱🤢🍅 lo que se hace x vender 👎🏼👎🏼👎🏼 #Masrespeto https://t.co/vTOTVxywNs — Pao Ferrari (@Paoferrari57) 8 de maig de 2017

La competició argentina compta amb un grapat de jugadores espanyoles, entre les quals hi ha les valencianes Irene Garí, Ana Suárez i Laura Aliaga. Per què han marxat a jugar a l'Argentina? " La situació ara a Espanya està complicada , alguns clubs no tenen molts recursos econòmics i intenten retallar despeses per tot arreu. No donen d'alta les jugadores a la seguretat social , s'endarrereixen molt en els pagaments i més coses que et podria dir. Tinc moltes amigues que entrenen i juguen amb una implicació brutal sense veure ni un sol euro", reconeix Garí en declaracions a 'Kia en zona'.

Aquesta no és la primera polèmica d'aquesta temporada. Per promocionar l’assistència d’espectadors el Bayern Munic va dissenyar un cartell en què es destacaven els pits d’una dona que portava una samarreta molt cenyida i sostenia una tassa de cafè. “Ens agraden les copes grans, ens agraden els partits grans”, deia el desafortunat text.

540x306 Cartell del Bayern Munic Cartell del Bayern Munic

Quan es tracta de temes relacionats amb masclisme, racisme o homofòbia, la NBA no en deixa passar ni una. A Adam Silver no li va tremolar el pols en la seva primera gran decisió com a comissionat de la competició i va sancionar de per vida Donald Sterling, el propietari dels Clippers, perquè havia fet comentaris racistes. Uns mesos després va multar amb duresa Chris Paul, que va menystenir l’àrbitra Lauren Holtkamp, i va canviar la seu de l’All-Star perquè Charlotte tenia en vigor lleis que discriminaven el col·lectiu LGTB.

La NBA sempre fa bandera de valors com la diversitat, la inclusió, l’equitat i el respecte pels altres. Es creu que el seu producte ha de ser per a tots els públics i ho defensa amb una actitud decidida. Siguin quines siguin les conseqüències. A la resta del món, en canvi, hi ha més permissivitat en aquests temes.