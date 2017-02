Un trampolí per redreçar un malson de temporada

La selecció de bàsquet que els Estats Units va enviar als Jocs Olímpics d’Atenes del 2004 va passar a la història perquè va ser el primer combinat professional que no va aconseguir la medalla d’or. Quatre anys després, Nike va batejar amb el presumptuós nom de Road to redempcion l’intent de recuperar l’hegemonia exhibida des de Barcelona 1992. Entrenats per Mike Krzyzewski, Kobe Bryant, LeBron James i companyia se’n van sortir. Una cosa semblant és el que a partir d’avui busca el Barça Lassa a Vitòria. Assolat per les lesions i pressionat pels mals resultats, l’equip blaugrana afronta la Copa del Rei amb l’objectiu de capgirar la seva dramàtica situació. L’Unicaja serà el primer rival d’un repte que a hores d’ara sembla una utopia (21.30 hores, #0).

Georgios Bartzokas no podrà comptar amb Joan Carles Navarro, que dimecres va ser operat d’una apendicitis aguda, ni amb Justin Doellman, que encara no s’ha recuperat d’una lesió de grau I al soli de la cama dreta. El tècnic grec va tramitar ahir la fitxa d’Alex Renfroe, que s’ha perdut els últims partits per una lesió muscular al bessó intern de la cama esquerra, però fins a última hora no decidirà si l’inscriu a l’acta. “Som el Barça i hem de competir, guanyar i classificar-nos. Ho farem tan bé com puguem per aconseguir-ho”, diu Bartzokas. Ben assessorada, la plantilla culer va escenificar el seu suport al planter i va aprofitar el matí d’ahir per animar el seu equip infantil a la Minicopa.

La situació que arrossega l’equip blaugrana obliga a accentuar l’aposta per jugadors joves com Sasha Vezenkov, una de les poques alegries d’un malson de temporada. “Està jugant realment bé, ha fet un pas endavant. És un bon noi i estic molt content per ell. Espero que segueixi evolucionant molt. Tenim una bona relació, competim molt en els entrenaments i això ens ajuda a tots dos a millorar”, opina Justin Doellman. L’aler pivot nord-americà creu que el Barça Lassa pot donar la sorpresa a Vitòria. “Estem lluitant, però hem tingut problemes i encara no hem aconseguit jugar bé, al nostre nivell, però hem de mantenir-nos positius i buscar junts la solució. Espero que puguem capgirar aquesta dinàmica, i ara és un bon moment per fer-ho. Si guanyem la Copa del Rei tot canviarà”, assegura. ¿Realment creu que tenen opcions de guanyar el torneig? “Esclar, és el nostre objectiu. Crec que hi ha un grapat d’aspirants i que cada equip ha de creure en les seves possibilitats. Si no creus en les teves opcions, no tindràs èxit. Hem de creure en nosaltres”, resumeix.

Doellman, que avui veurà el partit des de la banqueta del Fernando Buesa Arena, té clar com es pot canviar la mentalitat de l’equip blaugrana. “Tots coneixem la importància que té la Copa del Rei. El torneig té un gran prestigi a Europa i els vuit equips que hi participen són molt bons. Espero que puguem utilitzar la competició com un trampolí que ens empenyi fins al següent objectiu”, diu.

Els quarts, com una final

La plantilla fa setmanes que pensa en el torneig del KO i el club ha posposat qualsevol decisió fins a veure com reacciona l’equip a Vitòria. “No estem pensant en lesions, estem concentrats en el partit contra l’Unicaja. La Copa del Rei és un torneig especial. Tothom el vol guanyar, nosaltres també. Quan estàs en una posició en què pots guanyar un trofeu, segur que tothom dona el millor de si. Lluitarem fins al final i a veure com acaba això. L’equip està bé, il·lusionat, amb ganes per competir i guanyar el trofeu”, reconeix Ante Tomic.

L’Unicaja es va endur l’únic duel entre els dos equips que s’ha disputat aquesta temporada. L’equip de Joan Plaza va forçar de manera inversemblant la pròrroga i es va acabar enduent la victòria (95-89). El conjunt culer va deixar escapar un partit que dominava per quatre punts de diferència a 36 segons per al final.

La redempció culer comença pel partit d’avui. “Afrontem aquest partit com una final. No pensem en una altra cosa que no sigui aquesta cita”, reconeix Bartzokas, que és conscient que la derrota de dimarts de l’equip de futbol ha fet augmentar els nervis que es viuen als despatxos del club blaugrana.