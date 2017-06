La bogeria de volar tocant l’aigua

Èxit, glamur, rodes de premsa amb celebrities, piscines de xampany i la companyia superficial de les noies pàdoc. Sona el despertador i no hi ha res de tot aquest luxe desorbitat. El pilot del Mundial de F-2 de motonàutica Héctor Sanz somia i competeix per la porta gran, però la rutina mana. La seva jornada comença a trenc d’alba al departament de manteniment mecànic de la central nuclear d’Ascó. A mitja tarda surt, agafa la granota de treball i es dedica durant hores a la mecànica naval, reparant i modificant vaixells. “És dur, però s’ha de fer. Aquest esport és molt car. Tot el que cobro ho inverteixo a millorar les meves prestacions”, es resigna amb un somriure el de la Ribera d’Ebre, de 26 anys, pioner en la categoria (l’antesala de la F-1) i una perla estatal.

Més o menys humil, és la seva manera -l’única- de poder-se costejar les despeses de la competició de catamarans, en mans de xeics i grans fortunes de l’Europa de l’Est. “No sé ni com he arribat fins aquí. Crec que enganyant els amics, la família i demanant favors que no havia demanat mai. Però ho necessito. Si em vull entrenar, hi ha d’haver una embarcació de salvament, una persona que supervisi i gasolina, uns 50 euros per hora. Competeixo contra multimilionaris i jo sembla que visqui atrapat en Els jocs de la fam ”, explica. El català ha entès el sacrifici i l’amor per navegar com un estil de vida. “Visc a casa dels meus pares, perquè ser independent és totalment impossible. La motonàutica és la meva companya de vida, ho és tot. Soc solter perquè no puc invertir temps ni diners en una parella. Visc encegat. El meu objectiu és viure això, i m’és igual sacrificar-ho tot per aconseguir-ho”.

La devoció li ve de lluny, des que era petit, quan mirava les curses en què participava el seu pare. La metxa la va encendre definitivament quan va complir 16 anys, l’edat mínima per poder agafar els comandaments. “Competia, millorava i sempre tenia la necessitat d’evolucionar”, apunta el de l’equip Icar Nàutica Team Racing, que va decidir endinsar-se oficialment en aquest món -abans de debutar a la F-4- amb el seu propi vaixell, de fabricació pròpia: “De sobte vaig obrir els ulls: l’havia de construir jo. Volia fer-me’l meu, fer-lo més ràpid i aprendre, però de veritat. Havia de guanyar experiència per fer el salt definitiu. El repte de millorar l’embarcació, de fer competitiu un motor de quatre temps, va ser complicat, no vaig fer diana el primer dia -diu entre rialles-. I al final el vaig fer tan ràpid que no el podia dominar, era una barbaritat”. Volar. És la naturalesa d’aquesta màquina.

“Quan engegues el motor i superes els 80 km/h, tens una sensació de descontrol brutal. Arribes als 200 km/h i només un 5% de l’embarcació es manté en contacte amb la superfície de l’aigua. És molt poc, l’equivalent a un pam de la mà. No tens frens i quan has de girar, ho fas de cop. I no n’hi ha dos d’iguals. Les hèlixs dels monoplaces mouen l’aigua i dibuixen un escenari que va canviant. Cada traçada és diferent i l’estrebada és monumental”, recorda. Sanz, quan només falta un mes per debutar al Campionat del Món a Bèlgica, rumia el seu discurs, dubta. Està tan emocionat que sap trobar les paraules per descriure la vida a la cabina del pilot. “Sents respecte, por no. Si tingués por no podria practicar aquest esport. Hi ha hagut víctimes, pilots que han mort. I tot perquè pensaven que ells controlaven la situació. Jo he vist accidents d’un vaixell que està de costat i topa amb un que arriba a centenars de quilòmetres per hora de cara. Jo m’he lliurat moltes vegades de fer un gir frontal de 360 graus, no les tinc comptades”, comenta, conscienciat, abans de posar-se a riure i verbalitzar el seu tarannà competitiu: “Si tinc un accident, que sigui en un gran escenari, en una gran cursa, que hi hagi una gran fita en joc”.