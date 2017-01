La calma i l’ansietat de seguir invicte

“Les vacances s’han acabat i hem de tornar a treballar de valent. No podem parar. Ens espera un calendari molt exigent, amb més partits i menys temps per preparar-los. Ens hem de concentrar”. Sense marge per relaxar-se, Zinedine Zidane va mostrar-se ahir contundent en el seu discurs durant la primera compareixença del 2017, prèvia a l’anada dels vuitens de la Copa del Rei davant del Sevilla (21.15 h, BeIN La Liga). Amb la seva particular tensió competitiva, carismàtica, va voler esvair possibles relaxacions de cara a l’inici del tram decisiu de temporada. La seva maduresa comunicativa i esportiva són ja una realitat només un any després d’agafar les regnes de l’equip blanc.

Des d’aquell 4 de gener del 2016, quan va ser presentat després de la destitució de Rafa Benítez, ha aixecat tres títols (Lliga de Campions, Supercopa d’Europa i Mundial de Clubs) amb un balanç de dues derrotes (Atlètic i Wolfsburg) en els 53 partits que ha dirigit. L’exjugador, que admetia que encara n’ha d’aprendre molt, acumula 37 duels consecutius sense caure. És a dos del rècord personal de Luis Enrique (39 a la temporada 2015-16) i a 6 del d’Antonio Conte, que encapçala aquest rànquing (43 amb el Juventus). Des del 6 d’abril de l’any passat no ha hagut de trepitjar la zona de premsa per parlar d’una desfeta dels seus jugadors.

Zidane, director d’orquestra del millor inici de competició del club del Bernabéu, va acumular fins a 16 partits de la Lliga Santander consecutius sumant un o tres punts entre els mesos de març i setembre, amb la qual cosa va igualar el registre que va signar Pep Guardiola amb el seu Barça de la temporada 2010-11. Les dades, meritòries, se sostenen sobre una bona planificació de la plantilla, el rendiment de la seva teòrica segona unitat i la capacitat de caminar al caire del precipici. Dels 104 gols que acumula l’equip en aquest capítol, 25 van arribar els últims 10 minuts de partit.

El Madrid sap treure petroli d’una franja marcada per la fatiga, la manca d’idees i el cap fred. De fet, 15 d’aquestes dianes van servir per aconseguir el triomf i decidir el partit. És la paciència i la fortuna d’un campió que acumula 4 anys sense aixecar la Lliga (1 en els últims 8 cursos), el seu gran objectiu. “Tots treballem per aconseguir el màxim nombre de títols, però no és fàcil. Ara ens hem de centrar en la Copa i en el Sevilla. És un equip molt competitiu. Serà complicat”, comentava el gal. Els de Jorge Sampaoli posaran a prova fins en tres ocasions en 11 dies la solidesa -i les xifres històriques- del líder del torneig espanyol, que no comptarà amb Pepe i Sergio Ramos, lesionats, i Cristiano, que descansarà tot i estar en perfectes condicions. Tot i l’escenari, l’absència del portuguès amenaça el rècord de Zidane i l’eliminatòria, que es decidirà la setmana vinent al Sánchez Pizjuán.