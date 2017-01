El canvi de dinàmica altera el Madrid

Potser només són dues derrotes consecutives que no tindran incidència al llarg de la temporada, però els dos partits perduts del Reial Madrid en només tres dies han alterat la pau que s’havia instal·lat al Santiago Bernabéu. De l’eufòria pels 40 partits invictes s’ha passat als nervis per encadenar-ne dos amb un resultat clarament advers. El que eren somriures ara són dubtes i a Chamartín fa la sensació que el partit d’avui contra el Màlaga (16.15, beIN LaLiga) és una espècie de final anticipada per a un club que fa escassament una setmana estava convençut que podia aixecar Lliga, Copa i Champions d’una tacada.

L’ensopegada a Sevilla amb dos gols als últims minuts (2-1) i la derrota a casa contra el Celta a la Copa (1-2) han reactivat les crítiques d’un entorn que busca explicacions i les troba de la mà d’un Zidane a la defensiva que va convertir la sala de premsa de la Ciutat Esportiva de Valdebebas en un frontó.

Ja de jugador, Zidane tenia fama de no encaixar gaire bé les derrotes, de ser un xic més agre quan havia de donar explicacions. Però els 40 partits consecutius sense perdre i el fet d’haver aconseguit títols, entre ells la Champions, havien permès veure la versió més amable del francès. Quan es preguntava per l’estil responia que els resultats manaven. I si algun futbolista no tenia el dia, no passava res perquè la resta de l’equip el rescatava. El tècnic presumia d’equip i el club marcava paquet amb els premis individuals, sobretot amb la Pilota d’Or i el The Best per a Cristiano.

La conferència de premsa prèvia al Madrid-Màlaga va servir més per mirar al passat que no per parlar del futur. Es va parlar, això sí, de l’exigència de jugar dos partits amb poc temps de recuperació. “Amb 48 hores no podem treballar gaire, però bé…”, i de la dificultat del Màlaga, un equip “organitzat i que sap jugar”. Les respostes de Zidane no eren tan fluïdes com dies enrere. El tècnic apujava el to, corria més del compte i s’afanyava a tancar les carpetes que no li convenien. “Pressió? En tinc des que vaig firmar com a entrenador d’aquest club. Sempre la tindré, encara que guanyi. A mi m’empeny a fer les coses bé, a altres potser els passa el contrari”.

Els dubtes sobre Cristiano Ronaldo

Es posen sobre la taula noms com el de Cristiano Ronaldo, menys efectiu els últims partits: “Està bé, sempre marcarà les diferències”. A l’entorn madridista preocupa el seu estat de forma. En números absoluts el seu rendiment es manté estable (18 gols en 22 partits i sis assistències), però ha canviat la seva associació amb els companys. Cada vegada participa menys del joc col·lectiu i, malgrat que acaba de renovar el contracte fins al 2021, necessita dosificar-se i entrar més sovint en les rotacions. “A vegades no juga bé, però i què? A mi també em passava algun cop”.

També va sortir el nom de Danilo, assenyalat com el culpable del primer gol contra el Celta i a qui s’acusa de poc compromís: “El que es diu d’ell és injust. És un plaer veure’l cada dia donant el 100%, és un professional”. O el nom de James, titular indiscutible en els dos primers partits del 2017 i baixa des de llavors per unes molèsties: “Tornarà a entrenar la setmana vinent”.

Massa neguits i dubtes per a un tècnic que reclamava “tranquil·litat” perquè, segons ell, “no s’ha trencat res”. “L’equip no ha canviat, el vestuari està bé. No estic preocupat, no estem jugant pas pitjor. És normal que la gent parli quan es perd, però ha estat contra equips que ens han posat moltes dificultats”, afegia Zidane, més tens del que és habitual. “Només són dos partits perduts, no ens hem de tornar bojos!”

A Madrid es pregunten si s’ha acabat aquell estat nirvana que a la capital espanyola es va definir com a felizidane. La primera gran revàlida arriba contra el Màlaga. El Madrid és el gran favorit i el mateix Zidane ha definit el partit com una “gran oportunitat” per “guanyar, recuperar confiança i seguir”. El canvi de dinàmica ha alterat el dia a dia al Bernabéu.