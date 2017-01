Futbol sense fora de joc?

260x366 Marco Van Basten / ARA Marco Van Basten / ARA

El diari 'Bild' ha avançat aquest dimecres algunes de les propostes que Marco Van Basten ha plantejat de cara a modernitzar el futbol. L'holandès és ara mateix el cap de l'àrea de desenvolupament de la FIFA i ha obert el debat sobre alguns canvis en la normativa de cara al Mundial del 2026. Es tracta de qüestions que s'han situat sobre la taula, però que, fins al moment, no deixen de ser propostes per estudiar amb calma, segons ha confirmat la FIFA a l'ARA. "Aquestes propostes seran discutides i es provaran durant els propers anys. La decisió final serà presa per la International Football Association Board (The IFAB)", explica el màxim organisme del futbol mundial.

Entre aquestes propostes, l'ex del Milan planteja la possibilitat de suprimir el fora de joc. D'aquesta manera, segons l'holandès, s'evitaria que els equips acumulessin defenses a prop de la seva porteria. La idea, però, també tindria la part negativa, ja que els equips no podrien fer defenses avançades per deixar el rival en fora de joc o fer una pressió alta per ofegar la sortida de pilota del rival.

La segona proposta de Van Basten és el 'shoot out' en lloc dels penals. Es tracta d'un sistema que ja es va utilitzar als Estats Units fa dues dècades, i que consisteix a donar 8 segons al jugador perquè intenti fer gol arrencant a 25 metres de la porteria. D'aquesta manera no es dirimeix tot des dels onze metres, en un xut únic, sinó que el futbolista pot decidir entre batre el porter de lluny, driblar-lo o superar-lo amb suavitat. Aquest seria el sistema utilitzat per resoldre els possibles empats al Mundial del 2026, una cita amb 48 seleccions.

Finalment, la tercera proposta que ha avançat el 'Bild' seria substituir les targetes grogues per expulsions temporals de 5 o 10 minuts. D'aquesta manera, l'equip infractor estaria més penalitzat, i plantejaria situacions d'inferioritat que suposarien canvis importants dins el transcurs del joc.