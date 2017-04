Capello: "A cada clàssic al Bernabéu els futbolistes del Madrid intenten lesionar Messi"

Fins i tot un entrenador amb passat madridista va carregar contra la duresa del conjunt blanc. Fabio Capello no va tenir cap problema en aixecar la veu contra l'actuació dels futbolistes del Reial Madrid durant els últims clàssics, ja no en l'últim que els blaugranes van guanyar 2 a 3. "Cada cop que hi ha un clàssic al Bernabéu, els futbolistes del Madrid intenten lesionar Messi", va dir Capello després de l'acció de Sergio Ramos que va suposar una "targeta vermella clara". "Només s'ha de veure la jugada, l'entrada és criminal, el jugador està ben expulsat", va assegurar l'italià a Fox Sports Italia.

Capello, a més, va tornar a tenir paraules d'elogi per a Messi, " un geni" incomparable per al tècnic. "Es va posar l'equip a l'esquena, és un geni i tots els altres són grans jugadors. Cristiano Ronaldo és un golejador, molt bo a l'àrea, però aquesta nit hem vist un geni que ha aconseguit que l'equip s'endugui un resultat positiu. Avui (diumenge) he vist a Messi fer coses que mai havia vist abans", va explicar el que va ser entrenador del Madrid la temporada 2006-07.