El capità Javi López renova amb l'Espanyol fins al 2019

L' Espanyol ha anunciat aquest dimarts l'ampliació del contracte del seu capità, Javi López, fins al 2019. L'acord, que preveu ampliar el mateix contracte amb un any opcional, fins al 2020, serà presentat aquest dimecres (17.30 h) al RCDE Stadium en una roda de premsa conjunta amb el conseller delegat Ramon Robert i el director esportiu Jordi Lardín.

"És l'únic que volia, ho he dit molts cops. La meva il·lusió és retirar-me aquí, per això he treballat des que vaig arribar i és l'única meta que tinc. Estic molt agraït al club per aquesta oportunitat", ha assegurat l'andalús, que ha reconegut que "somiava" aquest moment. En acabar el seu contracte, Javi López tindria 33 anys.

S'acaba així un altre serial, com el de la renovació de Víctor Sánchez, que s'ha allargat des de fa uns mesos, quan el club va posar sobre la taula una renovació que el lateral d'Osuna, finalment, ha acabat acceptant. Javi López, que va arribar del Betis B el curs 2007-08, va estar tres cursos al filial espanyolista fins a debutar, l'octubre del 2009, amb el primer equip. Ara és el jugador de l'Espanyol amb més antiguitat –7 anys i mig– al primer equip.

Amb el RCD Espanyol ha disputat 210 partits oficials (193 de Lliga i 17 de Copa) i ha aconseguit dos gols amb la blanc-i-blava. La seva regularitat, esforç i implicació l'han portat a ser un habitual amb els diferents entrenadors que han passat per l'entitat durant aquestes últimes temporades.