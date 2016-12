La comissió de disciplina del Barça no sanciona Jordi Cases, l'impulsor del cas Neymar

Finalment, Jordi Cases no serà sancionat. Així ho ha decidit la comissió de disciplina del Barça, que aquest dimarts va enviar la notificació a totes les parts. Després de 5 mesos d'anàlisi i estudi del cas, impulsat per una denúncia de Seguiment FCB, no se li suspendrà la condició de soci durant dos anys, tal com havia apuntat inicialment l'instructor Josep Maria Mir. Fa pràcticament un mes, la comissió de disciplina es va reunir per decidir, però finalment la resolució ha arribat després de l'assemblea de diumenge passat. Cases va ser el soci que va iniciar el cas Neymar en presentar una querella penal contra Sandro Rosell el 2013 a l'Audiència Nacional.

Jordi Cases va esperar fins al 3 de novembre, l'últim dia del termini que se li va donar, per enviar el plec de descàrrecs de la seva defensa, l'última bala per intentar evitar la sanció de la comissió de disciplina. En total, 69 pàgines i 57 preguntes que els cinc membres –entre ells, el directiu Jordi Calsamiglia– van analitzar, i que finalment han servit per evitar la sanció.

El 10 d'octubre, l'instructor va proposar una sanció de fins a dos anys per a Cases, ja que la seva " conducta desproporcionada i reprovable" podria "ser constitutiva d'una infracció molt greu". Segons Mir, la querella penal que el soci va presentar el 2013 a l'Audiència Nacional contra Sandro Rosell "podria perseguir com exclusiva finalitat obtenir informació d'un contracte del jugador". Un argument que Cases sempre va rebatre, també el dia 8 de setembre, quan va declarar davant Mir i va intentar fer palès que l'únic que volia era saber "en concepte de què es van pagar 40 milions a l'empresa N&N", propietat dels pares de Neymar.

"En cap moment vaig actuar contra el club", ha defensat aquest farmacèutic, que ha estat en el centre de l'opinió pública durant els últims tres anys, des que va enviar un burofax al club preguntant sobre Neymar, i, en no obtenir resposta, va iniciar un procediment que s'ha endut per endavant Rosell. Cases es va apartar de la querella el 21 d'octubre del 2014, la va retirar, però el curs del cas Neymar ha avançat igualment: la insistència de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat ha portat el Barça a signar un pacte de conformitat i admetre dos delictes fiscals en el fitxatge del brasiler.

Tot i apartar-se'n, el 18 de juliol del 2016, Seguiment FCB va denunciar-lo. L'expedient disciplinari ha acabat finalment gairebé cinc mesos més tard. Cases no serà expulsat de soci ni sancionat, mentre que Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu i Javier Faus, contra els quals també anava la denúncia de Seguiment FCB en el cas dels dos primers i de Manifest Blaugrana en el cas de l'exvicepresident econòmic, han quedat al marge de les actuacions de la comissió de disciplina. Només s'ha investigat el soci impulsor del cas Neymar.