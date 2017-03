Un centenar d'aficionats del Nàpols canten de nit davant l'hotel del Madrid

Prop d'un centenar d'aficionats del Nàpols s'han reunit aquesta nit davant l'hotel de concentració del Madrid, i no han parat d'animar al conjunt italià. La situació estava vigilada de prop per la policia local, que no ha hagut de dispersar cap aficionat perquè aquests, que s'havien ajuntat de bon matí, s'han limitat a corejar càntics d'ànims cap al seu equip i a favor del seu jugador, José Callejón.

Malgrat el soroll, no s'espera que hagin importunat al club blanc, que havia reservat les 138 habitacions del cèntric Palazzo Caracciolo. El Madrid recupera Cristiano Ronaldo, absent a Eibar per lesió, i Bale, sancionat en l’últim partit dels homes de Zidane. “Els espera un San Paolo calentet”, ja va advertir Pepe Reina tot just sortir derrotat del Santiago Bernabéu.

Ni la pluja ha evitat que els seguidors napolitans, que havien anat a rebre l'autocar del Madrid, deixessin els voltants de l'hotel dels blancs, una mostra del que esperarà al Madrid aquest vespre (20.45 h, TV3 i Antena3) a San Paolo, on s'esperen més de 60.000 aficionats del Nàpols, que confia en l'hostilitat del seu estadi per intentar capgirar el 3-1 del partit de l'anada al Santiago Bernabéu. "Esperem poder tocar els collons al Madrid", va dir el tècnic, Maurizio Sarri, a la prèvia del duel. A la mateixa hora, el Bayern visita l’Arsenal (20.45 h / BeIN Sports) amb la feina feta, després de golejar per 5-1 a l’anada.e