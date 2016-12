Guardiola diu pràcticament adéu a la Premier

Pep Guardiola té pràcticament impossible guanyar la Premier League. El Manchester City ha caigut 1 a 0 contra el Liverpool i s'ha situat a 10 punts d'un intractable Chelsea, que ha encadenat contra l'Stoke City (4-2) la seva tretzena victòria consecutiva. Els 'citizens', inoperants durant tot el primer temps, no han pogut remuntar el gol inicial de Wijnaldum i, tot i que a la represa s'han estirat, han estat incapaços de crear excessiu perill a prop de la porteria de Simon Mignolet. El gol de l'equip de Jürgen Klopp ha estat al minut 8, amb una jugada per banda esquerra i un poderós cop de cap del migcampista holandès arribant des del darrere.

Guardiola ha format amb un 4-2-3-1, sent Fernandinho i Touré Yayá els dos migcentres. L'aposta més conservadora del tècnic català no ha donat els resultats esperats i el Liverpool ha estat superior durant tota la primera meitat. El City ha trobat a faltar més participació de David Silva i Kevin de Bruyne, tots dos perduts enmig de la teranyina teixida per Klopp.

540x306 Willian i Cesc celebren el gol del Chelsea / EDDIE KEOGH / REUTERS Willian i Cesc celebren el gol del Chelsea / EDDIE KEOGH / REUTERS

El Chelsea, en canvi, ha acabat l'any amb immillorables sensacions. Tot i això, no ha estat un partit plàcid per als jugadors d'Antonio Conte, ja que el conjunt visitant ha igualat el marcador fins a dues vegades, i no ha estat fins al tram final quan ha aparegut la figura de Diego Costa per sentenciar. Gary Cahill ha estat l'encarregat d'obrir el marcador, i Willian ha fet doblet per als locals. El català Cesc Fàbregas ha estat titular a la medul·lar del conjunt 'blue', mentre que per part visitant Bojan Krkic ha entrat a la mitja hora final. Ni Pedro ni Muniesa eren en les respectives convocatòries.

540x306 Mourinho i Karanka junts a Old Trafford / JASON CAIRNDUFF / REUTERS Mourinho i Karanka junts a Old Trafford / JASON CAIRNDUFF / REUTERS

Més ha patit encara el Manchester United. José Mourinho ha vist com la seva mà dreta durant l'etapa al Reial Madrid, Aitor Karanka, ha estat a punt d'aixafar-li el final d'any. El Middlesbrough s'ha avançat al marcador al minut 67, i no ha estat fins el 85 quan ha aparegut Martial per igualar. Només un minut més tard, Pogba ha fet embogir Old Trafford marcant el definitiu 2-1. El United acaba la primera volta a 13 punts del líder, però només tres per sota del City.