El sabadellenc David de la Cruz signa per l'equip Sky

El ciclista català David de la Cruz s'incorporarà a partir de gener a l'equip ciclista britànic Sky. El contracte serà de dues temporades. De la Cruz, de 28 anys, va acabar setè a la Vuelta a Espanya el 2006, quan va guanyar una etapa.

De la Cruz encara haurà d'acabar la temporada amb el Quick-Step Floors: "Estic molt content i il·lusionat per haver signat amb l'Sky. És un gran equip, m'encanta la seva filosofia i estic segur que, per la seva forma de treballar i pel tipus de corredor que soc, hi encaixaré a la perfecció. Però ara estic al 100% centrat a la Vuelta per fer-ho com més bé millor per al meu equip, el Quick-Step Floors, amb el qual tinc contracte fins a finals d'any. Aquest equip ha sigut la meva segona família durant tots aquests anys i defensaré el mallot amb tot l'orgull fins a final de temporada", ha afirmat.