Un circuit, 30 llebres i el repte de fer la marató en menys de 2 hores

“Tothom sap que és impossible. Per això ho fem”, diuen des de Nike, la marca esportiva nord-americana que confia poder anunciar avui que, per primer cop, un atleta baixa de les dues hores en una marató. Nike ho ha preparat tot al detall per intentar batre el rècord amb el projecte Breakin2, just quan el debat sobre la legalitat de les plusmarques mundials en l’atletisme és més viu que mai. Els detractors de l’intent d’avui al circuit de Monza (Itàlia) acusen Nike de practicar dopatge tecnològic, ja que al centre del debat hi trobem unes sabatilles, dissenyades per portar l’home on fins ara no ha arribat mai.

El kenyà Eliud Kipchoge, campió olímpic de marató, serà la punta de llança en una cursa controlada per jutges de la federació italiana que es correrà a partir de les 5.45 hores del matí a l’autòdrom italià de Monza. L’asfalt del circuit de Monza, per on fa anys rodaven Alain Prost o Ayrton Senna, serà l’escenari d’una cursa tancada en què el repte, en primer lloc, serà batre el rècord del món, en mans del kenyà Dennis Kimetto, que el 28 de setembre del 2014 va vèncer a Berlín amb un temps de 2:02:57. I, en segon lloc, baixar de les dues hores. Kipchoge és ara el tercer en el rànquing de tots els temps amb 2:03:05 (Londres, 2016), i el segon de la llista, l’etíop Kenenisa Bekele (2:03:03 el 2016), formarà part d’un projecte similar promogut per Adidas. Les dues marques fa temps que treballen en la confecció d’unes sabatilles que permetin somiar en baixar de les dues hores, i si Nike fracassa avui, la marca alemanya tindrà la seva oportunitat.

Nike, però, ha preparat amb cura cada detall, i no amaga que considera que pot tenir èxit, després de mesos estudiant l’escenari i l’horari ideal: un circuit pla i tancat i una època de l’any amb bon temps i poca calor. Quan surti el sol -per evitar les hores de més calor-, també ho faran Kipchoge, l’etíop Lelisa Desisa i l’eritreu Zersenay Tadese, amb l’ajuda de trenta llebres dividides en grups de sis que marcaran el ritme.

Entrenament especial

Brad Wilkins, fisiòleg i director dels investigadors que componen el Breaking2, sosté: “Com a atletes d’elit, tenen uns programes d’entrenament increïbles i consistents que estan funcionant. El nostre objectiu s’ha centrat a treballar amb ells i amb els seus entrenadors per proporcionar anàlisis i observacions”. Els tres atletes han rebut un entrenament especial i els han confeccionat una barreja personalitzada de carbohidrats basada en les dades recopilades durant mesos. Així, cada vegada que completin una de les disset voltes al circuit, hauran d’avituallar. Els atletes passaran un control antidopatge en acabar.

Nike confia a obtenir un gran ressò mediàtic si compleixen aquesta fita. Entre el rècord del món (2 hores, 2 minuts i 57 segons) i l’objectiu de la marca hi ha 178 segons de diferència, un salt d’un 3% que mai abans s’ha assolit. Un gran ressò amb les vambes (Nike Zoom Vaporfly Elite) al centre del debat, ja que algunes veus les han definit com a dopatge tecnològic, perquè la seva propulsió pot ser excessiva.