Un circuit de marxes per remoure consciències

Combinar l’esport, l’alimentació sana i la difusió del territori. L’associació atlètica Km0 Ponent està al darrere del circuit de marxes saludables que aquest 2017 s’han organitzat per la plana lleidatana. El projecte Marxa.cat uneix vuit marxes populars que aposten pels hàbits saludables i recorreran les comarques del Segrià, les Garrigues, la Noguera i el Pla d’Urgell. “Cal donar valor al concepte de marxa oberta a tots. Per a nosaltres una cursa no és un objecte, sinó un instrument per remoure consciències”, explica Jordi Carol, director del Marxa.cat.

“Cal donar valor al concepte de marxa oberta a tots. Per a nosaltres una cursa no és un objecte, sinó un instrument per remoure consciències” Jordi Carol Marxa.cat

Aquest circuit, que aquest any incorpora dues marxes més a les sis ja existents el 2016, està format per la Marxa de la Boira -es va celebrar el 15 de gener a Mollerussa-, la de les Cabanes de Volta als Omellons -9 de març-, la senderista del Baix Segre -26 de març-, la popular del Segrià -2 d’abril-, la popular del Baix Sió -30 d’abril-, la Mascançà -14 de maig-, la del Pla de Ponent -8 d’octubre- i la de Tardor del Baix Set -22 d’octubre-. Totes han de ser marxes no competitives, tenir almenys un circuit reduït i sense dificultats i una sèrie de característiques que han reunit en un conveni i que envien “a tots els que volen unir-se a aquest projecte basat en els hàbits saludables i la voluntat de no competir”, com explica Carol.

La primera ruta va ser la de la Boira de Mollerussa, que va comptar amb la xifra rècord de 700 participants. La majoria eren persones de les comarques de Lleida, però també es va viure un increment de participació de veïns de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com de Tarragona o la Franja de Ponent. Precisament la iniciativa té per objectiu posar en relleu el potencial turístic d’aquesta zona i de la boira com a element característic. La marxa va sortir del pavelló firal de Mollerussa amb dos circuits circulars de 10 i 22 quilòmetres i amb avituallament on es podrien trobar productes de proximitat. Per als promotors de la iniciativa, amb Irene Baron al capdavant, l’èxit de participació “és evident i cada any agafa una dimensió més gran”. La primera edició va comptar amb 200 persones i la segona amb 400.

L’Àngel té 45 anys, és el primer cop que participa en una marxa d’aquest tipus i explica quines són les seves motivacions: “Ja és hora que em comenci a posar en forma i, a més, m’agrada el recorregut, que posa en valor el patrimoni que tenim”. Per a l’Òscar “la boira és una característica del nostre entorn i som els primers que ho hem de valorar”.

“Jo espero que aquest any superem els 3.300 participants a la caminada, perquè com aquesta no n’hi ha cap a Catalunya” Jordi Carol Marxa.cat

D’entre les següents cites destaca la Marxa del Segrià, la primera d’aquest tipus que va organitzar Km0. “Jo espero que aquest any superem els 3.300 participants a la caminada, perquè com aquesta no n’hi ha cap a Catalunya”, explica Carol. Pensada per fer en família o amb amics, aquesta novena edició tornarà a oferir tres recorreguts diferents: la curta per a tot el públic, la mitjana amb nous racons i la gran, que aquest any aporta valor històric. Aquesta marxa va ser la que va obrir la veda de les curses populars a Ponent: “Era un projecte molt innovador pensant en la salut i el territori, i ens hi vam unir des d’un bon principi”, diu el responsable de la Marxa Popular del Segrià, Enric Ormo. A més, també van ser pioners a oferir aliments vegetarians en lloc d’entrepans o altres productes que es donen a les curses: “Nosaltres donàvem productes de Lleida, com fruita i sucs”, remarca Carol. “Quan l’ OMS va fer la recomanació d’evitar el sucre afegit als productes, nosaltres ja ho havíem eliminat dels avituallaments i donàvem entrepans vegetarians”, afegeix. “Tothom pot caminar, encara que no tothom pot córrer”, sentencia Carol, que recomana als debutants que caminin “a un ritme que es pugui parlar i vagin augmentant el ritme a mesura que s’hi acostumin”.