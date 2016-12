El 2017 en 10 cites esportives

Com és habitual, aquest 2017 arrenca amb la disputa de la segona prova del torneig dels Quatre Trampolins de salts d’esquí des de Garmisch-Partenkirchen i s’acabarà, el dia 31 de desembre, amb milions de persones corrent pels carrers de diverses ciutats les tradicionals curses dels nassos o de Sant Silvestre.

Dakar clàssic

El Dakar comença dilluns amb un recorregut pel Paraguai, Bolívia i l’Argentina dissenyat per Marc Coma. L’objectiu és que la prova torni als orígens: menys velocitat i més navegació. Els organitzadors volen una aventura en comptes d’una cursa a l’esprint. Per primera vegada els pilots hauran d’afrontar dunes a més de 3.500 metres d’altitud.

Mundial d’handbol

El Campionat del Món d’handbol de França es disputarà entre l’11 i el 29 de gener. Un total de 24 seleccions lluitaran per un títol que els amfitrions intentaran defensar. La selecció espanyola estarà entrenada pel català Jordi Ribera.

Nova llei de l’esport

La secretaria general de l’Esport posarà en marxa el 18 de gener un pacte nacional per recollir les propostes del sector i preparar un nou model de govern amb l’objectiu de crear cap al mes de juny una nova llei de l’esport. Un altre dels projectes que s’han posat en marxa és el Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya. El 16 de gener es faran unes jornades informatives per deixar clares quines són les seves competències.

Girona aposta pel bàsquet

El pavelló gironí de Fontajau acollirà del 10 al 12 de febrer la Copa de la Reina de bàsquet. L’Spar Citylift Girona, club amfitrió, vol aprofitar el torneig per reforçar la seva marca i posar en marxa un grapat d’atractives iniciatives. La Copa del Rei masculina, on hi haurà el Barça Lassa, està programada del 16 al 19 de febrer a Vitòria.

540x306 La Marató de Barcelona, a la qual aquest any hi havia 20.220 inscrits, a l’altura del passeig de Gràcia. / CÈLIA ATSET La Marató de Barcelona, a la qual aquest any hi havia 20.220 inscrits, a l’altura del passeig de Gràcia. / CÈLIA ATSET

Una marató especial

La Marató de Barcelona serà aquest any molt especial. La cursa del 12 de març rememorarà els 25 anys de la prova dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 i ha convocat els sis atletes que van pujar al podi: els maratonians que van obtenir l’or -Hwang Young-cho i Valentina Iegorova-, la plata -Koichi Morishita i Yuko Arimori- i el bronze -Stephan Freigang i Lorraine Moller.

Champions a Cardiff

La final de la Lliga de Campions de futbol, que es jugarà a Cardiff el 3 de juny, és un dels grans objectius del Barça. El Madrid (vigent campió) i el Bayern Munic són alguns dels principals aspirants al títol. La versió femenina comparteix ciutat, però es disputarà un parell de dies abans. A més, durant el 2017 s’acabaran les fases de classificació per al Mundial de Rússia 2018. El mundial sub-20 de Corea, l’Eurocopa femenina d’Holanda, la Copa d’Àfrica al Gabon i la Copa de la Concacaf als Estats Units completen el calendari futbolístic.

Eurobàsquets interessants

Animada per la seva plata olímpica, la selecció espanyola de bàsquet femení disputarà l’Eurobàsquet a la República Txeca del 16 al 25 de juny. L’Eurobàsquet masculí es jugarà del 31 d’agost al 17 de setembre a Finlàndia, Israel, Romania i Turquia. L’interès serà veure què fan alguns jugadors de la mítica generació dels vuitanta, com Pau Gasol o Joan Carles Navarro.

Substitut per a Phelps

Els Mundials de natació se celebraran del 14 al 30 de juliol a Budapest. Les piscines d’un país amb gran tradició, Hongria, intentaran trobar un substitut que ompli l’immens buit deixat per Michael Phelps, que amb les seves 6 medalles a Rio de Janeiro (5 ors) va sumar 28 medalles olímpiques.

Adéu de Bolt

El Mundial d’atletisme se celebrarà a Londres entre el 5 i el 13 agost. El campionat servirà per acomiadar el jamaicà Usain Bolt. L’esdeveniment, a més, pot ser el del retorn o, per contra, el de la marginació definitiva dels atletes russos, que segueixen suspesos per la IAAF com a càstig per les trampes reiterades de la seva federació en els controls antidopatge. De moment ja són fora dels Europeus en pista coberta de Belgrad.

Seu per als Jocs del 2024

El COI anunciarà el 13 de setembre des de Lima la seu dels Jocs Olímpics del 2024. Los Angeles, París i Budapest són les tres candidates.