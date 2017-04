Un clàssic global, de Nova York als camps de refugiats

Més de mil refugiats provinents de Síria o l’Afganistan seguiran en directe a través de pantalles gegants instal·lades a la ciutat grega de Salònica el clàssic del Santiago Bernabéu, gràcies a una iniciativa de la Lliga de Futbol Professional (LFP) i Mediapro, juntament amb les ONG Intervolve i Open Cultural Center. En concret, es tracta de refugiats provinents dels camps de Nea Kavala, Sofitex, Oreokastro, Sinatex i d’alguns pisos de les zones urbanes de Salònica que podran veure el partit en dos pavellons en els quals s’han instal·lat dues pantalles gegants. Al recinte on es podrà seguir el partit -on s’ha instal·lat un camp de futbol de 3x3 i una petita porteria per assajar llançaments- s’hi han programat activitats lúdiques i culturals amb el repte “d’utilitzar l’esport per ajudar les persones que han patit”. “Poder gaudir d’un bon partit de futbol és un símbol de normalitat, així que aquesta iniciativa és una manera de normalitzar i animar el dia a dia de moltes persones”, diuen els responsables d’Intervolve. Una jornada futbolística i d’activitats esportives en la qual seran presents el president de la LFP, Javier Tebas; l’exjugador barcelonista Carles Puyol, i el president de Mediapro, Jaume Roures.

En un món d’extrems, la LFP també ha organitzat una trobada per veure el partit a la Cinquena Avinguda de Nova York, en un acte que tindrà com a ambaixador l’exjugador del Madrid Raúl. A Luanda, la capital d’Angola, també s’hi desplegarà una pantalla gegant a la zona del passeig marítim, preparada per l’operador local de televisió Zap i l’empresa Grup Arena. En concret, 185 països podran veure una retransmissió audiovisual d’última generació que serà personalitzada per als diferents operadors televisius internacionals amb fins a 30 càmeres pròpies, sense incloure les 38 càmeres instal·lades per la companyia nord-americana Intel a l’estadi Santiago Bernabéu, que permeten reconstruir una imatge en tres dimensions per observar amb 360 graus les jugades més polèmiques o destacades, com un gol o un penal.